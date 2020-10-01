【十一國慶】中聯辦外抗議　李卓人、古思堯被指違限聚令遭票控

國慶適逢中秋節，支聯會及社民連等今（1日）於中聯辦外，分成4人小組以倒行形式輪流抗議，批評政權打壓異己，踐踏人權，要求釋放維權人士及12名仍關押在鹽田看守所的港人。大批警員在現場戒備。 抗議期間，警方向支聯會主席李卓人、社運人士古思堯等人發出違限聚令告票。李卓人認為，警方濫權，以限聚令打壓示威示威，即場撕毀告票以示不滿。

中聯辦守備森嚴，門外有水馬圍封，示威者不得靠近正門位置，附近設橙帶封鎖區，劃起傳媒採訪指定範圍。警方派出逾50名警員及防暴警察在場駐守，而水炮車亦在中聯辦附近停泊。

參與請願的支聯會、社民連成員，分成4人一組，輪流沿干諾道西行人天橋底，遊行至中聯辦外的水馬前。李卓人表示，今年警方拒如以往般，批准於中聯辦外請願，感到遺憾，質疑此舉反映政權虛怯，不敢聆聽異見聲音。他稱，今日本應是中秋團圓的日子，惟不少抗爭者被囚禁，包括12名仍關押在鹽田看守所的港人，及維權人士。

支聯會副主席鄒幸彤則讀出支聯會聲明，她指本港自由笈笈可危，以國家安全為名，營造恐怖。支聯會促政權停止粉飾太平，盡快平反八九民運，成立獨立調查委員會，調查六四及去年反修例事件。支聯會又要求，釋於於中港被囚的異見人士，包括12名仍被扣押港人。

另一支聯會副主席何俊仁表示，本港自由收窄，但不等於要退縮 ，強調會透過和平方式繼續平反，「估計會收告票、或者告我哋非法集結」，惟即使面臨入獄風險，仍會為被壓迫人民發聲。

民主黨前主席劉慧卿表示，13年前應何俊仁邀請，加入中國維權律師關注組。她強調，不贊成使用暴力，希望本港用和平、理性非暴力為中港異見人士抗爭。

請願行動尾聲，李卓人、古思堯等參與請願人士，於接受傳媒訪問期間遭警以違限聚令票控，李卓人更即場撕毁告票抗議。李表示，他當時正接受傳媒訪問，與他人保持1.5米距離，「係同其餘4人分開，完全唔關事」，惟警方突將他們圍封在橙帶內，「甚至係推我入去」。他批評警方濫權，打壓遊行示威，限聚令亦形同滅聲工具。

社民連副主席梁國雄、秘書長吳文遠及成員陳皓桓等則手持「人月兩團圓、十二子回家」橫額，要求盡快釋放12名仍被關押港人。請願人士分批將標語貼於水馬後，和平散去。