國慶假首日內地鐵路發客1480萬人次　多地公路塞車有司機下車釣魚

周四（10月1日），內地踏入一連8日的「十一黃金周」兼中秋假期。因假期較長，且疫情受控，民眾出行熱情高漲。當日全國交通迎來客流高峰，其中，預計鐵路發送旅客1480萬人次，創新冠肺炎疫情以來鐵路單日客流新高；此外，多地公路也因民眾出遊或返鄉而出現塞車情況。 作為復工後首個長假，電影行業亦隨即迎來「大考」。據阿里影業「燈塔專業版」發布的數據，截至周三（9月30日）晚上9時，今年國慶檔預售總票房達3.37億元人民幣，預計今年中秋國慶假期總票房將達36億元人民幣，達去年「最強」國慶檔8成水平。

據中國國家鐵路集團有限公司消息，周三全國鐵路已共發送旅客1238.6萬人次，至於黃金周首日則預計發送旅客1480萬人次。為此，鐵路部門統籌做好常態化疫情防控和假日運輸工作，並加開旅客列車1206列。

貴陽北站，旅客步入候車大廳。（中新社）

至於飛機方面，南方航空9月30日至10月8日期間計劃增班2500餘班次，日均航班量有望超過2000班次，旅客運送量有望突破250萬人次，創下同期新高。東方航空則計劃加班1644班，運力基本恢復至去年同期水平。另據航班管家數據顯示，今次長假國內航班量已超去年同期，同比增長15.12%。

此外，長假前後內地多地因民眾出遊或返鄉而出現塞車情況，據報有人甚至從廣東深圳開了8個小時都沒到廣州，另網傳有民眾塞車期間難忍無聊，竟下車打起了拳，甚至有人選擇下車釣魚打發時間。

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《姜子牙》創動畫電影首日票房新記錄

專家預測，國慶中秋假期，市場有望迎來觀影熱潮。最新數據顯示，國慶假期首日預售票房超過2.35億人民幣，總場次達39萬次，其中又以動畫電影《姜子牙》與喜劇片《我和我的家鄉》最為熱門，票房先後突破2億元人民幣大關 ，《姜子牙》為此更創下動畫電影在內地首日票房的新記錄，該兩部熱門電影排片佔比和超過70%，亦相對更受年輕觀眾關注。

同時為吸引更多觀眾捧場，一些影院甚至各出奇招，組織線下活動、觀影優惠等，如廣東廣州青宮影院於周四至下周一（5日）在青宮電影城大堂招募地道家鄉風味小吃集市，讓觀眾觀影的同時也來一番舌尖上的享受。至於廣州金逸珠江電影院線總經理助理謝世明甚至分析認為，對比去年十一黃金週的票房表現，保守估計今年8天長假累計票房可望達40億元人民幣。資料顯示，去年國慶檔總票房共計44.66億元人民幣，較前年上漲134%。

（綜合報道）