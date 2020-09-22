【十一黃金周】出入境可能需隔離28天　中疾控籲民眾避免跨境旅遊

內地國慶及中秋假期的「十一黃金周」將至，中國疾病預防控制中心在周二（22日）發布《2020年國慶中秋假期旅行衛生重點提示》，其中呼籲民眾要盡量避免非必要的跨境旅遊，至於國內的旅行就可以正常安排。

中疾控表示，不同國家和地區採取不同的旅遊限制措施，出入境前後可能最長需28天的隔離觀察，會嚴重影響短期跨境旅遊的體驗。（中新社）

中疾控表示，目前處於新冠疫情全球大流行，不同國家和地區採取不同的旅遊限制措施，出入境前後可能最長需28天的隔離觀察，會嚴重影響短期跨境旅遊的體驗。中疾控建議個人權衡出行時間，盡量避免國慶中秋假期非必要的跨境旅行。

至於國內旅遊的情況，中疾控指自8月29日起至今，中國境內各地均為低風險地區，並且自8月21日以來沒有本土感染的確診病例或無症狀感染者，可以正常旅行。但民眾在旅行期間，仍要服從旅行目的地新冠防控工作的有關要求。包括準備免洗手消毒液、消毒濕巾、口罩等物品，以及旅遊期間注意與他人保持距離、勤洗手，並且在密閉和人群密集處佩戴口罩。

此外，中疾控亦對食物中毒及諾如病毒病作出重點風險提示。中疾控提醒，5月至10月是中國的食物中毒高發月份，節日期間聚餐和在外就餐機會增加，在食品衛生狀況不佳的情形下，食物中毒發生可能性會有所增加。

中疾控表示，中國境內各地均為低風險地區，可以正常旅行。圖為遊客在福州上下杭歷史文化街區遊覽的情況。（中新社）

中疾控亦談及諾如病毒，中疾控指，諾如病毒病暴發疫情主要發生在托幼機構或學校，旅行團、遊輪、度假中心亦常有暴發疫情。中疾控稱，近年來，中國有報告數宗國內外旅行團暴發諾如病毒病疫情，自9月以來，全國已經報告超過30宗諾如病毒病暴發，涉及病例約1500宗。

（綜合報道）