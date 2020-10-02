山西冰雕館疑線路問題大火釀13死　區領導事發三天前曾檢查消防

山西太原迎澤區台駘山景區內的一間冰燈雪雕館，在周四（1日）因線路問題發生嚴重火災，共導致13人死亡，15人受傷。 有內地傳媒指，迎澤區黨政主要領導在事發前三天曾帶隊檢查轄區內多個人流密集場所的消防安全保衛工作，其中就包括台駘山景區。

事故共導致13人死亡，15人受傷。（微博）

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發生火災的冰燈雪雕館是台駘山景區近年來重點打造、推介的游玩項目之一，聲稱是「華北地區最大的室內冰雕館」，總面積達2萬平方米，並有面積達6600平米的四季彩色冰雕。

據太原消防部門官方微信公眾號日前發表的文章，為做好節日期間消防安全保衛工作，遏制重特大火災事故的發生，迎澤區區委書記李慧、區長趙學軍在9月28日帶隊到新化工市場、台駘山、中正天街等場所，展開「兩節」期間消防安全督導檢查。文章稱，從檢查情況來看，各場所對消防安全工作的認識均有較大提高，能夠嚴格落實各項消防安全管理制度，但仍存在火災風險。檢查人員已逐一提出具體整改措施，責令單位及時消防存在的火災隱患。

發生火災的冰燈雪雕館是台駘山景區近年來重點打造、推介的游玩項目之一，聲稱是「華北地區最大的室內冰雕館」。（中新網）

另一方面由於死傷者眾多，國務院安委會已決定對事故查處掛牌督辦，派出14個工作組赴各地展開明察暗訪。此外，山西省政府亦臨時召開全省安全生產工作視像會議，決定在全省範圍內立即展開重點行業領域安全生產專項檢查，同時成立太原台駘山景區「10．1」重大火災事故調查組。

（澎湃新聞）