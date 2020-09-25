華為東莞松山湖基地在建大樓起火　3名物業管理公司職員死亡

華為東莞松山湖基地一幢在建大樓在周五（25日）下午突發大火，現場濃煙滾滾。截至下午4點50分，現場火勢已被撲滅。 東莞市委宣傳部回應指，起火的建築是華為的一個在建項目，正在裝修和建設之中，並未投入使用，與實驗室無關。 東莞市消防救援支隊之後表示，消防救援人員全面搜索清理後，發現起火建築內有3名死者，經核實為園區物業管理公司員工。

現場濃煙滾滾。（微博）

東莞市消防救援支隊稱，事故原因調查及後續處置工作還在進行當中。該支隊最初在9月25日下午3點16分接到報警，在東莞松山湖高新區有在建工地起火，至下午3點20分，救援隊到達現場展開撲救，至下午4點50分，現場明火撲滅，過火面積約850平方米，起火建築為單層鋼架結構，面積約5000平方米。

本次起火建築位於華為松山湖團泊窪實驗室所在的園區。據東莞消防救援支隊稱，起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉，火災暫無人員傷亡，起火原因待通報。東莞市委宣傳部相關負責人表示，起火的建築是華為一個在建項目，正在裝修和建設之中，與實驗室並無關係。

華為松山湖團泊窪物業管理處當晚回應，指起火建築為華為團泊窪實驗基地G2大樓。目前整個團泊窪園區已經封閉，員工全部撤出，何時恢復上班還沒有得到通知；另因大樓尚未正式啟用，還沒有員工在內上班。

據內媒《澎湃新聞》了解，華為松山湖園區的研發實驗室主要分布在溪流背坡村和團泊窪兩處。此次起火建築是位於東莞市阿里山路附近的松山湖泊窪實驗室G2大樓。隨後網路上曝光疑似華為內部人士的微信對話顯示，此次着火的主要是正在裝修和建設之中的5G實驗室內的吸波材料。而起火的原因則是業務部門在安裝電波暗室的吸波材料，不幸點燃。由於吸波材料主要是海綿，不會起明顯的明火，但是煙很大。

華為終端一位內部人士對澎湃新聞記者表示，團泊窪實驗室跟華為終端研發無關，是公司其他業務的研發實驗室。

據萬科物業華為東莞項目公眾號介紹，松山湖團泊窪實驗室共有7棟大樓。

華為松山湖團泊窪物業管理處當晚回應，指起火建築為華為團泊窪實驗基地G2大樓。（網上圖片）

華為松山湖園區是華為研發重鎮，佔地1900畝，耗資100億元。2018年建成後，華為把研發中心、華為大學、中試中心等功能載體搬遷至松山湖。據悉，有3萬研發人員聚集松山湖基地。華為終端HMS生態和鴻蒙操作系統研發就放在松山湖基地，華為內部稱之為「松湖會戰」。華為手機製造工廠「南方工廠」也設在松山湖園區。

（綜合報道）