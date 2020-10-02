蓬佩奧稱中國強制維族婦女墮胎　中方：一視同仁保護少數民族權益

中國國家主席習近平在聯合國大會紀念北京世界婦女大會25周年的會議上發言，稱讚中國女性在抗擊新冠肺炎疫情中表現出勇氣和辛勞。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在上述會議舉行之際，發表聲明批評中國對維吾爾族婦女進行強制墮胎、絕育，打壓婦女言論自由和結社自由。對此，中國外交部發言人華春瑩周五（2日）表示，中方對維吾爾族進行強制絕育等純屬無稽之談，她強調中國政府一貫一視同仁地保護少數民族合法權益。

美國國務卿蓬佩奧。（資料圖片／AP）

外交部網站周五刊登「華春榮就蓬佩奧涉華錯誤言論答記者問」，她表示，中國政府高度重視保護婦女權利，認真履行《消除對婦女一切形式歧視公約》，婦女政治地位顯著提高，受教育水平顯著提升，健康狀況得到極大改善，包括言論自由和結社自由等各項權利依法得到切實保障。

華春瑩稱，所謂中方對維吾爾族進行強制絕育等純屬無稽之談。中國政府一貫一視同仁地保護少數民族合法權益，人口政策對包括維吾爾族在內的少數民族更為優待。

她列出數據稱，2010年至2018年，新疆維吾爾族人口從1017.15萬人上升至1271.84萬人，增加254.69萬人，增幅為25.04%，不僅高於全疆人口的增幅13.99%，更明顯高於漢族人口的增幅2%。充分證明蓬佩奧在撒謊。

華春瑩指出，所謂中方對維吾爾族進行強制絕育等純屬無稽之談。。（資料圖片）

華春瑩又指出，美國至今未批准《消除對婦女一切形式歧視公約》，美國婦女依然遭受著系統的、廣泛的、制度化的歧視與威脅。美女性被槍擊致死的概率比其他高收入國家高21倍，多達70%的美國女性曾遭受來自親密伴侶的身體或性暴力，近四分之一的美國女大學生表示曾遭到過性侵或性騷擾。

她反問蓬佩奧，「難道這麼快就忘了三年前美國女性發起的『我也是（Me Too）』運動麼？關於種族滅絕，美國歷史上對印第安人通過大規模驅逐、同化和屠殺導致印第安人口從500萬減至25萬，這才是真正的』種族滅絕』。在種族主義問題上，蓬佩奧難道這麼快就忘了』黑人的命也是命』麼？」

華春瑩強調，國際社會不會被蓬佩奧謊言所愚弄。