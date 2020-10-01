【十一國慶】蓬佩奧祝賀中國人民　普京向習近平發賀電

美國駐華大使館10月1日在微博發文，引述美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）代表美國人民，在10月1日中國國慶節祝賀中國人民。

帖文引述蓬佩奧表示「我代表美國人民，在10月1日中國國慶節祝賀中國人民。美國祝願中國人民未來一年裏健康、繁榮、快樂和和平」。

2020年10月1日，美國駐華大使館發佈蓬佩奧向中國人民致以國慶節問候及祝福的聲明。（微博@美國駐華大使館）

普京向習近平發賀電

至於俄羅斯克里姆林宮也在10月1日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就中華人民共和國成立71周年向中國國家主席習近平發送賀電，指出北京在國際事務中發揮重要作用。

俄羅斯衛星通訊社10月1日稱，普京強調中國充滿信心沿着社會經濟、科學技術發展的道路前進，在世界舞台上享有很高聲望，俄羅斯重視與中國的夥伴關係以及戰略合作，有意進一步發展雙邊對話，以及在不同領域展開富有成果的合作。

普京在賀電中強調，「俄羅斯希望在應對地區和全球安全的挑戰問題上加大協調力度，此舉符合俄中兩國人民的根本利益，並可鞏固全世界的安全與穩定」。（AP）

此外朝鮮領導人金正恩、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）、摩爾多瓦共和國總統多東（Igor Dodon）也向中國方面發送祝福賀電。