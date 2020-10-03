【特朗普確診】華春瑩崔天凱先後Twitter發文問候　冀早日康復

即時中國
撰文：
最後更新日期：

美國總統特朗普於當地時間周五（2日）凌晨，在社交網站宣布自己及第一夫人確診新冠肺炎，引起外界廣泛關注。

中國外交部發言人華春瑩當晚在Twitter發文回應，對消息表示遺憾，希望二人早日康復。此外，中國駐美國大使崔天凱周三（3日）亦同樣在Twitter問候。

特朗普確診消息公布後，華春瑩於Twitter上表示：「很遺憾聽到美國總統和第一夫人新冠檢測呈陽性，希望他們都能早日康復，好起來。」不久，崔天凱亦同樣發出問候：「謹向特朗普總統和第一夫人致以我最美好的祝愿，希望你們早日徹底康復。」

據最新消息指，白宮醫生已為特朗普以抗體雞尾酒療法進行治療，特朗普並接受醫生建議，從白宮轉到馬里蘭州（Maryland）的沃爾特．里德國家軍事醫療中心（Walter Reed Military Medical Center）的特別病房留院數天。

↓更多特朗普與梅拉尼婭的圖片↓

+4
+4
+4

抗體雞尾酒療法是由生物技術公司再生元開發的抗體混合物，同時亦服用鋅、維他命D、法莫替丁（Famotidine）、褪黑素（melatonin）及亞士匹靈。在感染初期接受該療法，可降低體內病毒水平，縮短住院時間。

（綜合報道）

【特朗普確診】十月驚奇變驚嚇？大選料不會推遲但美國或陷入危機
特朗普確診新冠肺炎　中外網民眾口一致欠同情？
特朗普確診新冠肺炎　蔡英文：期盼特朗普總統伉儷早日康復
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。