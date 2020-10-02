特朗普確診新冠肺炎　蔡英文：期盼特朗普總統伉儷早日康復

美國大選臨近，尋求連任的現任總統特朗普（Donald Trump）在Twitter上公布他和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）已確診新型冠病毒肺炎（COVID-19），兩人將開始自我隔離。 台灣總統府發言人張惇涵今日（2日）表示，總統蔡英文收到該項訊息後，已透過外交部管道向美國政府了解並致意，期盼特朗普總統伉儷能在醫療團隊的專業照顧下早日康復。

Our best wishes to @realDonaldTrump & @FLOTUS for a speedy recovery & return to full health. The government & people of Taiwan stand with the U.S. at this testing time. https://t.co/wrSyXB4uGj — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) October 2, 2020

台灣外交部則在Twitter上表示，祝願特朗普和梅拉尼婭早日康復，台灣政府和人民在這個困難的時刻會和美國站在一起。

台灣前總統馬英九當日受訪時亦表示，「希望特朗普普總統小心隔離，早日康復」。

據悉，同日較早時特朗普發文確認其高級顧問希克斯（Hope Hicks）確診，雖然外界未能100%確認是她傳染特朗普，但因她與總統最近數天有密切接觸，這條潛伏白宮的傳染鏈是怎樣形式，實在備受關注。希克斯除在工作上與總統有密切接觸，與第一千金伊萬卡（Ivanka Trump）。再加之特朗普、庫什納與伊萬卡接觸頻繁。

特朗普10月1日晚證實他的高級助理希克斯確診新冠肺炎。圖為她9月30日在安德魯斯空軍基地，自海軍一號直升機下來，前往陪同特朗普乘總統專機，飛往俄亥俄州參加第一場總統候選人辯論。（AP）