習近平出席聯合國高級別會議　中國為促進全球經濟復蘇提供新方案

國務委員兼外交部長王毅周五（２日）接受中央媒體採訪，介紹國家主席習近平出席聯合國成立75周年系列高級別會議情況。王毅指出，習近平主席的講話，釐清了全球治理體系變與不變的辯證關係，為促進全球經濟復蘇提供新方案。

10月1日，習近平在聯合國大會紀念北京世界婦女大會25周年高級別會議上通過視頻發表講話。（新華社）

王毅說，習近平主席近日連續出席聯合國成立75周年紀念峰會、第75屆聯大一般性辯論、生物多樣性峰會和紀念北京世界婦女大會25周年高級別會議等重要視頻會議，並發表一系列重要講話。

他指出，習近平主席的這些重要論述，展示出恢宏的世界胸懷與堅定的大國擔當。此外，各方一致認為，習近平的系列講話和由此闡明的中國主張將對當前及今後的國際格局演進產生積極和深遠的影響。

主要集中在六個方面：為全球抗疫合作注入新動力、為全球治理體系改革凝聚了新共識、為促進全球經濟復蘇提供新方案、為全球生態文明建設樹立新標杆、為全球婦女事業增添新助力，以及為支持聯合國的核心作用展現新擔當。

全球經濟貿易關係緊扣，習近平提出要堅持開放融通。（Getty Images）

據王毅介紹，在促進全球經濟復蘇方面，習近平提出要堅持開放融通，要堅定不移構建開放型世界經濟，維護以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

習近平又倡導各國樹立大家庭和合作共贏理念，把本國利益同各國共同利益結合起來，努力擴大各國利益匯合點。她強調中國不會關起門來封閉運行，將逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

此外，習近平還聚焦新一輪科技革命和產業變革、綠色低碳轉型等提出了許多重要觀點，呼籲各國樹立創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理。

在全球抗疫方面，王毅稱，習近平提出一系列重要倡議主張，包括分享中國經驗，倡議推進國際聯防聯控，反對政治化、污名化。同時也要展現中國擔當，盡己所能向有需要的國家提供幫助，例如優先向發展中國家提供疫苗等。

（中國外交部網站）