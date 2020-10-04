布蘭斯塔德今結束駐華大使工作　返回美國

美國駐華大使館9月中旬證實，大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）會在10月初卸任並離開北京。據美國駐華大使館官方微博，布蘭斯塔德和夫人今日（4日）將飛回美國，返回家鄉艾奧瓦州，結束大使工作。 美國駐華大使館微博上載布蘭斯塔德及夫人的告別影片。布蘭斯塔德指，過去三年取得重要進展，但仍有許多工作要做。他又承認，在美中關係中，目前是一個充滿挑戰的時刻，美方努力重新平衡關係，使之更加公平和對等。

美國駐華大使館微博上載布蘭斯塔德及夫人的告別影片（點圖放大）：

在影片中，布蘭斯塔德還強調他對中國人民及中國文化的深深讚賞是絲毫未變。布蘭斯塔德又表示，他在中國吃過一些最好的美食，甚至學會包餃子，亦去過26個省份和地區，認為與中國人見面，聽他們個人故事，是工作一大榮幸，他永遠不會忘記。布蘭斯塔德最後以用中文說出「謝謝，後會有期」。

圖為2017年9月30日，中國國家主席習近平與布蘭斯塔德在北京人民大會堂握手。（Getty）

據早前報道，布蘭斯塔德早前接受媒體專訪，透露自己決定卸任主要是家庭和個人原因。回到美國後，他將以義工的身份協助、支持特朗普的總統競選，但不會正式加入競選團隊。