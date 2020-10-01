美國FBI等部門發布影片　籲民眾慎防「受中國誘騙提供機密」

中美兩國近年摩擦不斷，美方多次指責中國對美進行間諜活動，中國則多次駁斥稱美國惡意誹謗。 美國聯邦調查局（FBI）與國家反情報與安全中心（NCSC）周四（1日）更聯合發布一部影片，描繪一名前美國情報官員被一中國男子誘騙而盜竊機密的故事。 NCSC主任伊萬尼納（William Evanina）稱，他希望美國民眾的意識透過影片與其他資訊得以提高，以防患於未然。

該影片名為「永不夜」（The Nevernight Connection），長約26分鐘，內容描述了一名自稱在東南亞海事研究所（Southeast Asia Maritime Institute）工作的中國男子，透過請求一名前美國官員撰寫無人海底車輛協助海底探勘的報告，趁機索取最新資訊的故事。該前美國官員一開始對中國男子的請求不以為異，直到在飯店見到其他美國官員因協助中國竊取機密被捕後才察覺有問題，但為時已晚，他最後在返美時遭逮並被判囚20年。

FBI表示，構思影片時是受到了前中央情報局（CIA）成員馬洛里（Kevin Mallory）去年5月，因涉嫌幫中國竊取國防情報而被判囚20年一事所啟發，為此影片最後還專門加插了他被捕時的真實畫面。

NCSC則透過新聞稿表示，影片與相關資訊已在上月發予美國情報機構，以助員工了解威脅來源，避免成為目標，並在遇到可疑訊息時向當局通報。

原CIA成員馬洛里（Kevin Mallory，藍衣者）。他因涉嫌幫中國竊取國防情報而被判囚20年。（網絡圖片）

FBI在影片上方加註說明，指中國等國家正以專業社交媒體鎖定擁有美國政府安全許可的人員，並可能以虛假個人資料、承諾給予優厚酬勞等令到美國民眾協助獲得非公開和機密的資料，敦促民眾在網上與人來往時需保持謹慎。伊萬尼納指出，外國情報機構等仍會以社交媒體騙局來搜集資料，故他希望影片能提高公眾的意識。

（聯合報）