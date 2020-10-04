吉林扶餘連環車禍致18死1傷　死者多為打散工民眾

吉林省松原扶餘市今日（4日）發生嚴重交通事故，一輛小型貨車在省道上撞擊了兩輛車輛，造成18人死亡、1人受傷。 內媒報道指，傷亡最慘重的是一輛遭撞的對向貨車，車上10多人原要到附近村莊的粟米田打散工。

事故現場。（影片截圖）

綜合內媒報道，事故發生在吉林松原扶餘市長春嶺鎮。今日清晨5時40分，一輛小型貨車在514省道39公里處，先追撞一輛前方的農用拖拉機，再衝向對向車道，和另外一輛小型貨車相撞。有8人當場死亡，另有10人送醫不治，1人正在醫院接受治療，沒有生命危險。

內媒《新京報》引述事發地點石橋村的多名村民指出，事故中傷亡最慘重的是對向車道的小型貨車，車上有10多人原要到附近村莊的粟米田打散工。而最初肇事的是一輛運載礦泉水的小型貨車，車上2人都已身亡；遭它追撞的拖拉機則有一人受傷。

此外，事故發生後，吉林省委、省政府指派省委常委、常務副省長吳靖平率工作組赴松原，就全省安全生產工作進行再檢查、再落實，組成10個檢查組，對各地各部門履職情況開展明察暗訪，推動工作落實。

省委書記巴音朝魯，省委副書記、省長景俊海分別多次作出批示，對做好事故調查處置、保障交通安全等工作進行安排部署。同日下午，景俊海緊急主持召開全省交通安全治理專題會議，落實省委、省政府工作部署，全面開展專項整治行動，堅決遏制重特大安全事故發生。

（綜合報道）