山東貨車衝紅燈撞爛一教練車致四人罹難　貨車司機被刑拘

山東臨沂市莒南縣委宣傳部周四（20日）發布通報稱，8月19日，該縣發生一宗涉嫌過失以危險方法危害公共安全案件，一輛重型貨車闖紅燈，與一輛正常行駛的教練車相撞，教練車上4人全數罹難，貨車司機已被警方刑事拘留。

通報指，19日凌晨4時17分許，疑犯張某某駕駛重型欄板半掛貨車，在省道314線與莒南縣陡十線交匯處闖紅燈，與正常行駛的「魯Q9125學」號小型教練車相撞，致教練車駕駛員陳某某及1名男乘客當場死亡，2名女乘客緊急送醫院搶救，後經全力救治無效，不幸死亡。目前，疑犯張某某已被依法刑事拘留，相關善後和偵查調查工作正在進行中。

雲浮貨車自撞引發5車連環車禍 致1人死亡3車焚燒

此外，廣東省雲浮市8月20日亦發生一宗貨車引致的連環車禍。雲浮市公安局交通警察支隊亦發布通報稱，20日凌晨1時25分許，大型貨車A由岑溪往江門向行駛，在深岑高速公路失控碰撞路中心防撞欄。隨後，小型私家車B行駛至事故路段時，碰撞大型貨車A，造成B車駕駛人受傷，A、B兩車皆損壞。

凌晨2時許，重型半掛牽引車C（該車牽引重型半掛車C1）行至上述事故現場時，碰撞正在避讓已發生事故車輛的大型貨車D和輕型貨車E，造成C、D、E三車損壞。碰撞後重型半掛牽引車C起火燃燒，並引燃大型貨車D、小型私家車B，造成重型半掛牽引車C駕駛人死亡，B、C、D三車焚燒損壞。事故發生後，交警趕赴現場開展事故救援，目前事故路段已恢復正常交通秩序。

（綜合報道）