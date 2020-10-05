中國開通釣魚島數字博物館網站　日本抗議並要求刪除

中日就釣魚島（日本稱尖閣諸島）主權所屬爭議不斷之際，中國釣魚島數字博物館上周六（3日）在釣魚島專題網站（www.diaoyudao.org.cn）正式開通上線，立即引起了日本方面的抗議。

日本共同社10月5日報道稱，日本官房長官加藤勝信當天召開記者會宣稱，對於中國政府在釣魚島主權的專題網站上開設「數字博物館」，通過外交渠道進行了「抗議」並要求刪除。

他聲稱，釣魚島是「日本固有領土」，日本對釣魚島現在實行有效支配，中方的主張完全無法接受。

自日本新內閣上任後，一些自民黨議員近期呼籲日本新政府加強對釣魚島的控制。在9月17日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。敦促日方切實按照四點原則共識精神，同中方一道，以實際行動維護中日關係改善發展大局。

早前，汪文斌曾在7月22日的發布會上就「中方海警船連續100天在釣魚島海域巡航，日方已向中方反覆抗議」一事回應稱，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土。中國海警船在釣魚島海域開展巡航執法是中方固有權利。我們不接受日方所謂「抗議」。雙方應按四點原則共識行事，做好現場管控，防止事態升級。

據了解，中國釣魚島數字博物館主要展陳內容包括歷史圖片、視頻資料、文獻資料、法律文件、實物模擬、各類模型、動畫故事、新聞報道和學者論著等，生動地展示了釣魚島主權屬於中國的法律和歷史依據。

目前，中國釣魚島數字博物館先行開通了中文版，之後還將適時開通英、日、法等其他語種版本。