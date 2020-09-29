日公務船撞擊台漁船　台外交部：要先釐清原因再採取因應

9月27日下午2時，台灣宜蘭蘇澳籍「新凌波236號」在東經123度15分、北緯25度48分（釣魚島西方12海浬處），與日本海上保安廳巡邏艦「KURIMA 」（PS32）發生擦撞。台灣海巡署派遣「基隆艦」馳援，此後台灣漁船9月28日清晨返回台灣。 台外交部長吳釗燮早前稱，已向日方提出非常明確的關切。台灣外交部29日又表示，整起事件還在釐清肇事原因的階段，要研判後才可以知道發生什麼事情，才會有責任歸屬的問題。

據稱，「新凌波236號」船隻外觀並無明顯損傷，船員均安。然而卻有國民黨立委表示，有漁民向他表示，擔心船隻只是外觀無明顯損傷，內部構造恐已受損，危害航行安全。

台行政院長蘇貞昌於9月28日受訪時​​表示，台灣漁船在合法作業時，不允許受到不正當的對待，政府也將在了解情況後，要求日本說明現場情況，且不得對台灣漁民有任何不當行為。

台外交部長吳釗燮9月28日於台立法院外交及國防委員會列席，接受立委質詢時，表示台灣已向日方提出非常明確的關切，就是不能有任何不當舉措而影響台灣漁民捕魚權益，相關事實還在釐清當中，釐清後才會知道責任歸屬，他也沒有畏畏縮縮，「因為他一向都替漁民說話」。

針對台日船艦擦撞風波，台外交部發言人歐江安在9月29日表示，這個擦撞的事件本身就發生在釣魚島西方12海浬處的分界線上面，因為發生在分界線，有很多事證需要釐清，台灣海巡署第一時間知道的時候，當天時間就已經派遣「基隆艦」前往馳援，9月28日清晨漁船已經回港，人都平安，船體有些擦傷。

歐江安表示，整起事件還在釐清肇事原因的階段，需要收集不同事證進行交叉比對，根據事證進行搜報跟研析，判斷後才可以知道發生什麼事情，才會有責任歸屬的問題。

她強調，台灣跟日方保持充分溝通，目前因為肇事的兩方對事實發生有不同認知，必須依據事證進行搜報跟判斷釐清，確定什麼是真相後，依此做責任歸屬，依此做後續因應，「該表達的、該爭取的權益絕對不會少」，「護主權、護漁權絕對不會少」，外交部的立場是堅定一貫的，擦撞的原因必須釐清，才會採取後續的因應作為。