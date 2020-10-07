央視：國慶假期首6日道路日均發送4900萬車輛　交通狀況總體平穩

今日（7日）是內地十一假期第7日，長假已近尾聲，有不少旅客已踏上返家旅程。據央視報道，國慶假期首6日，全國道路每日發送旅客車輛約4900萬輛。最高峰日在10月1日，當日流量峰值為5301.58萬輛，較2019年國慶假期最高值增長0.85%，全國交通狀況總體平穩。

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央視引述交通運輸部數據指出，10月6日，全國高速公路流量為4898.7萬輛。而10月1日到5日，全國道路日均發送旅客也在4900萬輛以上。交通運輸部路網中心值班長周可夫表示，6日起全國公路進入返程階段，交通流量逐步上升，流量較大區域主要集中在長三角、珠三角、京津冀和成渝地區。

十一國慶假期，內蒙古額濟納旗的胡楊林成為熱門旅遊景點。（網上圖片）

此外，國慶連假期間高鐵頻次增加，令1日內往返的短途旅遊持續火爆。全國鐵路連續6日發送旅客逾千萬人次，其中10月6日發送旅客達到1130萬人次，加開旅客列車803列。

報道也提及，國慶假期是內蒙古額濟納旗觀賞胡楊林的最佳時期，全國各地前往遊覽金秋胡楊的遊客倍增。中鐵呼和浩特局額濟納站站長蔣國亮表示，今年預計接待來自全國各地的旅遊專列57列，較去年增加了20列，遊客數量增加約3成。

（綜合報道）