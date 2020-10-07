國慶中秋長假尾聲　返京公路鐵路交通緊張　兩大機場迎客流高峰

內地一連八天的國慶中秋長假期即將完結，不少內地民眾都選擇提前「錯峰」回程。 其中在北京，陸空交通都逐漸出現緊張情況，周二（6日）午後起各條高速公路進京方向汽車多行駛緩慢；鐵路方面，返京車票幾乎一票難求。

北京各條高速進京方向開始出現車多行駛緩慢的情況。（影片截圖）

公路方面，自周二午後起，北京各條高速進京方向開始出現車多行駛緩慢的情況，根據導航地圖實時路況資料顯示，京開高速進京方向龐各莊至天宮院路段、京港澳高速進京方向竇店至房山梨園橋路段、京承高速進京方向懷柔橋路段出現擁堵。北京交警已發出提示，假期後三天的下午2時至6時，進京方向的交通壓力將明顯上升。

鐵路方面，報道引述中國國家鐵路集團有限公司消息，長假期進入後半程，全國鐵路客流持續高位運行。其中返京車票售賣情況非常火爆，西安、石家莊、鄭州、哈爾濱、青島、大連、廣州、武漢等地的返京車次已一票難求，熱門車次連候補購票也已約滿，僅剩個別高鐵車次的商務座和長途普速車次的硬座席位尚有極少量餘票。北京五大火車站周三預計將迎接約50萬名旅客回京，明天預計將達返程高峰。

至於民航方面，首都機場在周三（7日）迎來返程客流高峰，大興機場在周三至周五（9日）亦將迎來返程客流高峰。

（新京報）