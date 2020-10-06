內地國慶長假遊客量恢復近八成　四川熱門景點遊客預約量九成以上

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情穩定，適逢國慶節中秋長假期，民眾大量出遊。據文化和旅游部數據中心測算，假期首四天全國接待遊客同比恢復78.4%，共接待遊客4.25億人次，實現國內旅遊收入3120.2億元（人民幣．下同），部分省份恢復程度更超過90%。 其中，國內旅遊最受歡迎的四川省，多個熱門景點的遊客預約量均達90%以上。

10月3日，長假期第三天，途經四川甘孜州境內的國道318線公路沿線自駕遊熱度持續上昇，318公路折多山路段車流量較大，通行緩慢。（中新社）

10月4日，長假期進入第四天，四川甘孜藏族自治州海螺溝，遊客在冰川觀景平台上遠眺海螺溝冰川。（中新社）

據《央視新聞》報道，四川是國內旅遊最受歡迎的目的地之一，多個等熱門景點遊客量在達到峰值。長假期首四天，四川九寨溝、成都大熊貓基地、峨眉山、青城山、都江堰等景區的遊客預約量每天保持在90%以上。截至4日下午5時，四川全省旅遊景區共接待遊客1196.44萬人次，實現門票收入1.621億元，與五一勞動節假期相比，遊客人數和門票收入都「翻一番」，分別增長106.24%及114.61%。

另據《江西日報》報道，長假期首四天，江西全省接待遊客總人數達3993.18萬人次，旅遊總收入244.71億元，分別恢復至去年同期的92.45%及92.13%。報道稱，全省各地在堅持疫情防控常態化的前提下，精心策劃組織近千項文旅活動。各地推出持續的文化活動，讓全省旅遊市場熱度不減。全省主要旅遊目的地、熱門旅遊景點和網紅打卡地的客流和消費，繼續保持高位、有序運行。

10月4日晚，江西贛州章貢區的鬱孤台歷史文化街區人頭湧湧，眾多遊客漫步在夜市街區內感受宋代文化風韵，品味贛南特色美食小吃。（中新社）

從出遊情況來看，遊客主要以近距離及短時遊為主。按照疫情防控要求，文旅市場消費群體出行方式以自駕、自助為主，私密性較好的自駕遊、租車遊佔據主流，遊客對深度本土化體驗和消費舒適度要求更高。

在湖南省，《湖南日報》亦有報道稱，國慶中秋長假期使探親與旅遊同時進行，省內近郊鄉村遊已成為人們外出首選。根據湖南省文化和旅遊廳發布的統計數據顯示，長假期首四天，全省納入監測的70間鄉村旅遊區共接待遊客11.47萬人次，實現營業收入860.94萬元，分別恢復至去年同期的81%和99%。

（綜合報道）