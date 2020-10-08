華春瑩：涉港涉疆問題不是人權問題　不應被政治化

德國駐聯合國大使赫斯根（Christoph Heusgen）10月6日於聯合國大會第3委員會一般性辯論期間代表39個國家發表聯合聲明，表示嚴重關注香港最近事態發展以及新疆的人權狀況。 對此，中國外交部發言人華春瑩表示，涉港、涉疆問題根本不是一些勢力鼓噪的人權問題，更不應被政治化；中方堅決反對任何人、任何國家、任何勢力在中國制造不穩定、分裂和動亂，堅決反對借涉港、涉疆問題進行政治操弄，干涉中國內政。

在7日中國外交部記者會上，有記者問，日前，針對少數西方國家在聯合國大會第三委員會妄議涉港、涉疆問題，近70國發言支持和呼應中方立場，反對西方國家干涉中國內政。中方對此有何評論？

華春瑩說，日前，近70國在第75屆聯合國大會第三委員會發言，支持和呼應中方立場。其中，巴基斯坦代表55國就涉港問題做共同發言，古巴代表45國就涉疆問題做共同發言，支持中方在涉港、涉疆問題上的立場和舉措。

華春瑩說，有西方國家近年種族主義、極端主義、少數族裔問題抬頭。圖為今年5月，美國紐約市民遊行抗議警察暴力執法。（資料圖片）

華春瑩表示，這些國家的呼聲表明公道自在人心，少數西方國家借涉港、涉疆問題抹黑中國的企圖再次以失敗告終。她稱，中方已多次闡明在涉港、涉疆問題上的立場，涉港、涉疆問題根本不是一些勢力鼓噪的人權問題，更不應被政治化，少數外部勢力出於不可告人的目的，以人權為名行干涉之實。中方堅決反對任何人、任何國家、任何勢力在中國制造不穩定、分裂和動亂，堅決反對借涉港、涉疆問題進行政治操弄，干涉中國內政。

華春瑩稱，人權保障沒有最好，只有更好，各國首先應是做好自己的事情，一些西方國家自身人權劣跡斑斑，難民問題久拖不決、人道主義危機屢屢上演，種族主義、極端主義、少數族裔問題抬頭，反猶太、反穆斯林、反非洲後裔的言論和惡性事件頻頻發生，動輒對別國采取經濟封鎖、金融制裁等單邊強制措施，嚴重侵犯他國基本人權，他們有什麼資格對其他國家的人權狀況說三道四？中方絕不接受人權教師爺，反對搞雙重標准。她說，中國願與各方一道，本著平等和相互尊重的原則，開展建設性對話與合作，共同促進國際人權事業健康發展。

（中國外交部網站）