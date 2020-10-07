【聯合國大會】美英德等39國發聯合聲明　嚴重關注香港及新疆情況

德國駐聯合國大使赫斯根（Christoph Heusgen）10月6日於聯合國大會第3委員會一般性辯論期間代表39個國家發表聯合聲明，表示嚴重關注香港最近事態發展以及新疆的人權狀況。

聲明表示，關注到《港區國安法》中有很多規定並不符合中國的國際法律義務，並呼籲中國維護香港的自治、權利和自由，尊重香港司法機構的獨立性；聲明同時敦促中國尊重人權，特別是新疆及西藏人民的權利，並指非常關注中國當局用「再教育營」拘禁維吾爾族人，呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員及獨立觀察員，立即、有意義和不受限制地進入新疆調查。

聯署聲明的39個國家包括阿爾巴尼亞（Albania）、澳洲（Australia）、奧地利（Austria）、比利時（Belgium）、波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）、保加利亞（Bulgaria）、加拿大（Canada）、克羅地亞（Croatia）、丹麥（Denmark）、愛沙尼亞（Estonia）、芬蘭（Finland）、法國（France）、海地海地（Haiti）、洪都拉斯（Honduras）、冰島（Iceland）、愛爾蘭（Ireland）、意大利（Italy）、日本（Japan）、拉脫維亞（Latvia）、列支敦士登（Liechtenstein）、立陶宛（Lithuania）、盧森堡（Luxembourg）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、摩納哥（Monaco）、瑙鲁（Nauru）、荷蘭（Netherlands）、新西蘭（New Zealand）、北馬其頓（North Macedonia）、挪威（Norway）、帛琉（Palau）、波蘭（Poland）、斯洛伐克（Slovakia）、斯洛文尼亞（Slovenia）、西班牙（Spain）、瑞典（Sweden）、瑞士（Switzerland）、美國、英國及德國。

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另外，古巴代表45個國家作出共同發言，稱堅定支持中國在新疆採取的反恐和去極端化舉措，反對將人權問題政治化，又指新疆已連續3年多未發生暴力恐怖案件，中國堅持開放和透明，已邀請1000多名外交官、國際組織官員、記者和宗教人士訪問新疆，強調在涉疆問題上應尊重基本事實，不應出於政治動機和偏見，對中國進行無端指責和無理干涉。

巴基斯坦亦代表55國共同發言，堅決反對借香港事務干涉中國內政，強調不干涉主權國家的內政是《聯合國憲章》重要原則，是國際關係基本準則，而香港特別行政區是中國不可分離的部分，香港事務是中國內政，外界不應干涉，中國制定和實施香港特區維護國家安全法是維護國家安全的正當舉措，有利於「一國兩制」行穩致遠。

中國駐聯合國代表張軍則指美國等國家舉動違背歷史潮流，並批評德國等「選擇性失明」，大搞雙重標準。