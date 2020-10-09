中國軍方證實055型驅逐艦裝備新型導彈　六艘艦名披露

自2020年初服役以來，055型萬噸級導彈驅逐艦首次獲中國軍方全方位介紹，其中證實該艦不僅能發射智能炮彈，而且還裝備對陸攻擊巡航導彈。

055型驅逐艦對中國海軍來說意義重大。（微博@北海艦隊）

截至目前，中國已建造下水8艘055型驅逐艦。10月5日，「中國軍視網」對055首艦南昌艦進行全方位介紹，提到新型130毫米艦炮、1130近防炮、導彈垂直發射系統、綜合射頻系統及雙機庫等。

另據央視「國防軍事」頻道稱，055具備防空、反導，甚至是反低軌衛星的能力。在介紹130毫米艦炮時，中國軍媒提到該炮除能發射常規炮彈外，還可以發射智能化炮彈。

在介紹導彈垂直發射系統時稱，這套被稱為「巧克力」的通用垂直發射系統由112個發射單元組成，能夠實現對空、對海、對陸、反潛火力全覆蓋。

不過，有知情人士稱，一個單元實際上能安裝數枚不同型號的導彈。其中「對陸」被認為是中國軍方首次證實055可以搭載對陸攻擊巡航導彈。至於導彈型號，一般多認為是「鷹擊-18」巡航導彈。該導彈有艦基、岸基、潛射三個版本。

中國軍媒公開介紹055型驅逐艦（請點擊放大觀看）：

「鷹擊-18」彈頭重量介於140公斤至300公斤，最大射程達540公里，巡航速度0.8馬赫，最大攻速3馬赫。

綜合視頻系統則是055的核心裝備，集主動探測、被動偵搜、電磁干擾等能力於一身，擁有強大的電子信息能力，被稱是世界一流水準。

另外公開信息顯示，除055首艦被命名為南昌艦（舷號101）外，據信二號艦獲名拉薩艦，三號艦獲名大連艦，四號艦獲名延安艦，五號艦獲名鞍山艦，六號艦獲名遵義艦。