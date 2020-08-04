中國055導彈驅逐艦或裝新型裝備　可為電磁炮提供動力

中國自主研發的20兆瓦渦輪發電機組已經進入實用階段。外界猜測，中國055型導彈驅逐艦或裝備該型發電機。

綜合媒體8月4日報道，20兆瓦渦輪發電機組由原中國船舶工業集團704所獨立開發，最近才投入使用。該公司聲明中並沒有具體說明20兆瓦渦輪發電機組將會安裝在哪種船型上。但據推測，該發動機可能裝備在055型導彈驅逐艦上，也可能裝備到較小的軍艦上。

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美國《軍事觀察》雜誌網站報道稱，中國海軍的軍艦可能將開始裝備20兆瓦渦輪發電機。

法國《歐洲時報》網站報道也稱，由原中國船舶工業集團704所研發的20兆瓦發電機已經投入使用，其發電量可以照亮15,000個城鎮。

據稱，20兆瓦渦輪發電機可以使中國驅逐艦的發電能力增為原來的4倍，該型發電機還能驅動一系列下一代武器系統，包括激光武器和電磁軌道炮。

有北京軍事專家稱，對中國驅逐艦而言，20兆瓦渦輪發電機至關重要，強有力的發電機意味着所有耗電的高能系統都能運作。而055型導彈驅逐艦艦體空間龐大，有足夠的空間容納新的發電機。

分析指，055型導彈驅逐艦若安裝3台至4台20兆瓦渦輪發電機，不僅能讓最高船速超過30節，還能驅動電磁炮。而「電推」技術不僅省油，能增加反應時間，同時提升機動性。

055型導彈驅逐艦演練晝夜實彈射擊 畫面公開：

此前，055型導彈驅逐艦研發商發表的文章曾披露，該型艦艇實現境內首次、世界空白的「電推」技術，標誌中國水面艦船推進系統達到國際先進水平。

電推指的是「艦船中壓直流綜合電力推進系統」，文章指，該系統比目前西方國家最頂級配置的「艦艇中壓交流綜合電力推進系統」還要先進。搭載後者的艦艇有英國海軍的45型驅逐艦、「伊麗莎白」級航母，法國海軍的「西北風」級兩棲攻擊艦，美國海軍的「朱姆沃爾特」級驅逐艦。

分析指，上述技術一旦運用到055型驅逐艦上，其水平將同美軍的「朱姆沃爾特」級驅逐艦在同一水平線上，綜合作戰能力再次得到大幅度提升。