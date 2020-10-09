英國稱發現華為與中國政府勾結證據　外交部批評是配合美國打壓

針對英國議會國防委員會稱發現「中國企業華為與中國政府勾結的明確證據」一事，中國外交部發言人華春瑩在周五（9日）的例行記者會上作出回應，重申中國沒有任何法律要求企業安裝後門或者收集外國的情報，並批評是以「莫須有」的風險為藉口，配合美國歧視和打壓中國企業。

華為方面曾多次強調，華為獨立於中國政府。（Reuters）

華春瑩先是反問，「在一些高層的接觸當中，美國政府或者英國政府為他們的企業進入中國市場，他們做了多少的工作？那麼是不是可以由此說明他們的那些企業跟他們的政府是有勾連的關係，或者是有什麼利益的聯繫？」

華春瑩其後稱，希望對方在提出類似的說法時能夠「將心比心」，更加公平和客觀的來看待政府與企業的關係問題，「那麼做任何一個國家的政府都應該有這樣的義務和責任來維護自己本國政府的正當合法權益，不是嗎？」

華春瑩亦強調，中國沒有任何法律要求企業安裝後門或者收集外國的情報，「英國一些人在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口，一再配合美國，歧視和打壓中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，嚴重地損害中國企業的正當利益，不斷地衝擊中英合作的互信基礎」。華春瑩稱，在此背景下，英國市場的開放性、公平性和外國在英的投資的安全性令人高度地關切。

英國國會的下屬委員會國防委員會（The Defence Committee ）10月8日發布報吿稱，目前有明顯證據顯示中國電信設備供應商華為與中國政府存在「串通勾結」（collusion）行為，這將進一步支持英國政府排除華為設備的決定。

報吿又援引中國外交官員、中國官媒以及分析人士的觀點，表明中國在華為問題上試圖威脅英國，即如果排除華為設備，英國將付出沉重代價等。報告認為英國可能需要比原先計劃更早移除所有華為設備。據了解，英國政府於2020年7月14日宣布全面禁止華為參與5G建設，並決定將英國網絡中現有的華為設備，最晚於2027年前替換。