美軍艦駛入西沙海域演習　解放軍南部戰區：未經中國政府允許擅闖

解放軍南部戰區指，美軍導彈驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain）周五（9日）擅闖中國西沙領海，解放軍組織海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

解放軍南部戰區稱美國軍艦擅闖中國西沙領海。（微博圖片）

解放軍南部戰區官方微博周五發文稱，南部戰區新聞發言人張南東大校表示，10月9日，美軍麥凱恩號導彈驅逐艦未經中國政府允許，擅自闖入中國西沙領海。解放軍南部戰區組織海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

發言人還稱，美方頻頻派出軍艦到南海炫耀武力，強化軍事存在，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁。「我們要求美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控約束海空軍事行動，以免引發不測事件。」

發言人重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

Fire Controlman 2nd Class Samuel Thomas, from Carol Stream, Ill., ‘racks’ an M2HB .50-caliber machine gun on the... Posted by U.S. 7th Fleet on Thursday, October 8, 2020

美軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）的Facebook專頁周五發布麥凱恩號在艦上進行小艇攻擊小組（SCAT）演習的畫面，但並未說明進行演習所在海域。SCAT是美國軍艦上負責防禦小型船隻或低而緩慢飛行物攻擊的小組，主要操作武器是重型機槍。

第七艦隊指出，麥凱恩號是第15驅逐艦中隊成員，是美國海軍最大的前線部隊，也是第七艦隊的主要水面部隊。

（綜合報道）