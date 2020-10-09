台軍西南海域演習　解放軍軍機再次現身回應台方驅離：不要干擾

台海局勢持續升溫，台灣軍方今日（9日）在台灣西南外圍海空舉行實兵「專案操演」，解放軍上午7時左右再度進入台灣西南空域，台空軍以廣播驅離。 據台媒報道，解放軍回應台軍驅離時，要求台灣飛機不要干擾解放軍的正常行動。

報道稱，根據紀錄，上午7時45分解放軍軍機再度進入台灣ADIZ（西南空域），高度7000公尺，台空軍照例在空警戒、兩度廣播驅離。5分鐘後，解放軍也直接廣播回話反擊：「台灣飛機，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！」台軍方則在7時59分又兩度廣播驅離，高度則在6500公尺。

據悉，同一時間，巴士海峽周邊還有一架美國空軍KC-135空中加油機，以及一架解放軍空警500軍機巡弋。

台灣海軍司令部今日在台灣西南方外圍海空域舉行實兵「專案操演」，演訓區域接近台防空識別區西南角，同日執行的「空層空域操演」的演訓範圍也相當廣。

兩日前（10月7日），解放軍軍機同樣在清晨進入台灣西南空域，台灣空軍出動飛機警戒並進行廣播驅離。在台軍廣播後，解放軍軍機發話回應稱，「我國台灣地區，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動。」

（綜合報道）