【火星探測】天問一號完成深空機動　飛行約4個月後與火星交會

中國首次火星探測任務備受外界關注。最新消息顯示，「天問一號」火星探測器完成一項關鍵工作，正按計劃飛向火星。 據中國國家航天局10月9日消息，當日23時，在中國首次火星探測任務飛行控制團隊的控制下，「天問一號」探測器主發動機工作480餘秒後，完成深空機動。

專家介紹稱，改變探測器當前軌道，使其進入一條新的軌道而進行的軌道控制稱作機動。此次軌道機動在距離地球大約2,940萬千米的深空實施。

據悉，「天問一號」的軌道設計，綜合考慮了從發射到火星捕獲的各種約束條件並使推進劑消耗盡可能小，採取了轉移過程中進行一次深空機動的策略。通過深空機動，可以改變探測器原有的飛行速度和方向，使其能夠沿著變軌後的軌道順利飛行至火星。

北京航天飛行控制中心表示，「天問一號」通過深空機動脫離地球軌道，向火星軌道靠攏，這是中國首次火星探測任務的重要關鍵節點。

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此前7月23日，「天問一號」成功發射；該探測器於7月28日利用光學導航敏感器對地球、月球成像，傳回一張地月合影；8月2日，「天問一號」完成首次軌道中途修正；9月20日23時，「天問一號」完成第二次軌道中途修正；10月1日，「天問一號」飛行圖像首次曝光。

後續，「天問一號」探測器將在當前軌道飛行約4個月後與火星交會，期間將實施兩到三次軌道中途修正。