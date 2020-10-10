縮短至7個工作天　港澳居民即日起可在內地直接辦理回鄉證

根據出入境管理居發出的公告，港澳居民自即日起，可以在內地直接辦理「回鄉證」（港澳居民來往內地通行證）業務，包括申請、換發及補發，並且一般只需7個工作天。

以上海為例，在當地的港澳居民如需換發補發回鄉證，全市共20個出入境辦證點均可申請辦理，辦證時限正常情況下僅需7個工作天。居於上海的香港居萬女士在受訪時就坦言，以前要換發補發回鄉證，都要返回香港，既耗費時間，又加重經濟負擔，「現在直接可以在內地辦理，我第一時間就帶女兒來辦了，真是省時省力又省心！」

港澳居民亦可透過內地多項「互聯網+」政務服務辦理回鄉證。（網上圖片）

據介紹，新措施是在保持申請條件不變、申辦手續不變、審批要求不變的基礎上，為港澳居民帶來三大方面的便利。一是實現就地就近申辦，不再往返費時費力。港澳居民在內地期間證件過期要換發，或者遺失損毀要補發，可就近向公安機關出入境管理部門提出申請，無需再返回港澳地區辦理。

二是一次辦結，高效便捷。申請人可通過窗口申請、提交材料、繳納辦證費用、自願選擇證件郵寄服務，一次性完成所有申辦手續，辦證時間縮短為7個工作日，有緊急需求者還可通過「綠色通道」實現「急證即辦」。

第三就是網上服務，精準貼心。港澳居民可通過出入境政務服務平台實現網上查詢受理地點、預約辦理時間、自助查詢辦證進度等多項「互聯網+」政務服務。

（綜合報道）