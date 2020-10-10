聲稱可合法瀏覽境外網站　Tuber瀏覽器推出僅一天半即告全面下架

聲稱可供中國內地民眾合法合規瀏覽境外網站的手機應用程式「Tuber瀏覽器」，在周六（10日）下午被發現已經在各大應用商店中全面下架，即使已經下載亦只會停留在「系統維護中」的狀態。 此外，「Tuber瀏覽器」、「Tuber」等關鍵字在微博、百度等網站上被屏蔽，官方網站被關閉，官方微博亦已悄悄改名。

Tuber聲稱已經通過中國相關主管部門的審核，獲得上線經營許可。（Tuber官網）

據此前消息，安裝Tuber並註冊後，中國內地民眾就可以免去「翻牆」的麻煩，隨意瀏覽Google、Youtube、Twitter、Facebook、Netflix、Instagram、IMDb、Wikipedia等境外網站，。Tuber聲稱已通過中國相關主管部門的審核，獲得上線經營許可。

Tuber在內地各大應用商店已經全面下架，即使已經下載亦亦只會停留在「系統維護中」的狀態。（微博）

Tuber是在周五（9日）起陸續在內地各大應用商店上架，隨即就備受追棒。其中在小米應用商店，Tuber的下載量截至周六中午時有超過550萬次，相當驚人。不過有用過的網民就坦言，實際上Tuber的使用體驗相當差，雖然的確是可以瀏覽境外網站，但被視為敏感的關鍵字仍然會遭屏蔽。

（綜合報道）