【兩岸關係】解放軍陸軍多兵種聯合　廣東福建演練渡海登島

據官媒央視10月10日報道，解放軍陸軍兩棲部隊近日在東部海域展開一場多兵種聯合立體渡海登陸演練，著力提升部隊立體攻防、全域突擊的登陸作戰能力。 報道稱，「淩晨時分，夜間登島演練悄然打響」，偵察隊員抵近「敵」岸灘，引導火力打擊群發起突擊；多架武裝直升機對「據守火力」精確拔點；兩棲裝甲突擊群沖上岸灘，成功奪要。

根據報道，解放軍第73集團軍某兩棲合成旅協同陸航、特戰、電子對抗、無人作戰等新式作戰力量組成聯合立體登陸群，在福建、廣東兩省多處海域組織多兵種聯合立體渡海登陸演練。影片顯示，兩棲部隊使用兩棲突擊車等重武器實施搶灘登陸，直升機組成突擊群在敵後同步實施機降作戰。

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首度演練夜間登島突襲

演練一開始，多個兩棲裝甲編隊迅速向預定地域快速機動，到達目標海域後部隊開始實施隱蔽裝載。與以往不同的是，此次演練還設置了難度和危險係數更高的夜間裝載課目。

第73集團軍某合成旅營長周士薇接受央視訪問表示，這種裝載都要在海上隱蔽完成，受海浪、潮汐和夜間因素影響，指揮員難以及時掌握車輛狀況，操作人員難以把握方向和修正量，易造成指揮不及時、操作不精準、心理恐慌等問題，對駕駛員和指揮員的經驗和技術是很大挑戰。

第73集團軍某兩棲合成旅參謀長楊帆表示，此次多兵種聯合立體渡海登陸演練，有效融合多種新質作戰力量，將10餘個兵種優化編組至各作戰群隊，有效推動兩棲重裝部隊由合成突擊模塊向聯合戰術兵團的轉變轉型，提升了部隊聯合登陸、立體突擊的實戰能力。

台媒：於「雙十」釋出消息意味濃厚

消息引發台灣傳媒關注，《聯合報》及《ETtoday》指出，解放軍第73集團軍部署東南沿海，被稱為攻台主力部隊。時值兩岸關係惡化之際，進行如此大規模演練兩棲登陸作戰，且央視選在「雙十節」，以長達6分多鐘播報並配合各兵種作戰畫面，警告意味不言可喻。《中時》報道則稱，這是解放軍首次在夜間凌晨展開登島突襲軍演，央視發布的軍演影片，則是近年來大陸官方首次完整地介紹登島軍演的全部過程。

（央視）