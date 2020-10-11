名將體測不過關惹議　體育總局：不影響高水平運動員奧運選拔

日前，在山東青島舉行的2020年全國游泳冠軍賽暨東京奧運會達標賽上，傅園慧、于靜瑤、方喆等游泳名將都拿下預賽第一名，余賀新甚至打破全國紀錄，但他們都因為體能測試未達標，最終無緣決賽，引發網民質疑。 對此，國家體育總局副局長李建明昨日（10日）受訪表示，近來部分項目進行的體能測試，僅是督促運動員加強基礎體能的措施，不影響高水平運動員參與奧運會等國際大賽的選拔。

按照國家體育總局強化體能的要求，預賽成績前16名選手中，取體能成績前8名進入決賽。體能成績相同，再按照游泳成績排名進入決賽。體能測試的項目包括30米衝刺、引體向上、臥推、深蹲、3千米跑等10項。

近段時間，不管是游泳，還是田徑、排球、羽毛球等多項中國國內大賽，都使用了這一套體能測試方法，並且體測成績和競技成績掛鈎。甚至2020年全國像棋男子甲級聯賽也引入了基礎體能測試。考慮到棋類項目特點及棋手的不同年齡，選取了耐力、力量及柔韌三個類別進行測試，具體有1000米跑、立定跳遠、坐位體前屈等項目。

相關報道發出後，內地網民們表示不理解，紛紛為各位運動員喊冤：「天大的笑話！游泳選手不比游泳成績，比跑步成績！」

還有不少網民認為其他體育項目參加體能測試也不合理：「花樣游泳，如果要求高體能，形體練壞了，怎麼辦？」；「 下象棋的還要去跑步太難為人家了，人家整天都坐著鑽研棋譜了吧 。」。

傅園慧微博吐槽自己必須參加跑步。（網上圖片）

國家體育總局副局長李建明10日上午受訪表示，近來部分項目進行的體能測試，僅是督促運動員加強基礎體能的措施，不影響高水平運動員參與奧運會等國際大賽的選拔。國家體育總局已經要求各項目中心總結體能測試的經驗教訓，進一步完善相關措施，使體測更加科學，更貼近項目實際。

（綜合報道）