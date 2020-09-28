傅園慧等名將預賽第一卻無緣決賽　體能測試新規惹爭議

2020年全國游泳冠軍賽暨東京奧運會達標賽目前正在青島進行。在比賽中多名游泳名將傅園慧、于靜瑤、方喆都拿下預賽第一名，余賀新甚至打破全國紀錄，但他們都因為體能測試未達標，最終無緣決賽。相關話題直接衝上了微博第一，引起了熱議。

據內媒報道，全國游泳冠軍賽暨東京奧運會達標賽於9月26日至10月2日在青島舉行，共有來自全國各地的約300名運動員參賽，本次比賽成績將作為運動員明年參加東京奧運會的重要依據。

傅園慧9月26日在女子100米仰泳預賽中，她以59秒48的成績排名第一，是預賽所有選手中唯一打開1分鐘大關的。不過，由於體能測試成績未進入前八，而無緣決賽。

在27日的女子1,500米自由泳預賽中，遼寧浩沙隊選手王簡嘉禾以15分45秒59的成績獲得第一名，一舉打破中國紀錄和亞洲紀錄。這個成績也是她個人職業生涯的最好成績，領先了當場比賽的第二名近29秒。但由於她體能測試成績排名第11，而無緣決賽。

此外廣東選手余賀新在男子50米自由泳預賽裡，以21秒79的成績排名第一，同時打破寧澤濤保持的21秒91的全國紀錄。但由於體能測試分排名第九，不符合體能測試排名前八進決賽的規則，余賀新並沒有進入男子50米自由泳決賽。

北京選手于靜瑤，成績達到了奧運A標，還有浙江隊的選手方喆都在各自比賽中拿到了預賽第一，但都是因為體測成績不過關，沒有獲得決賽資格。

傅園慧9月26日在女子100米仰泳預賽中，她以59秒48的成績排名第一，是預賽所有選手中唯一打開1分鐘大關的。不過，由於體能測試成績未進入前八，而無緣決賽。（網上圖片）

此次比賽，按照國家體育總局強化體能的要求，預賽成績前16名選手中，取體能成績前八名選手進入決賽。體能成績相同，再按照游泳成績排名進入決賽。據了解，體能測試的項目包括30米衝刺、引體向上、臥推、深蹲、3,000米跑等10個項目。近段時間，不管是游泳，還是田徑、排球、羽毛球等多項中國國內大賽，都使用了這一套體能測試方法，並且體測成績和競技成績掛鈎。

甚至2020年全國像棋男子甲級聯賽也引入了基礎體能測試。考慮到棋類項目特點及棋手的不同年齡，選取了耐力、力量及柔韌三個類別進行測試，具體有1000米跑、立定跳遠、坐位體前屈等項目。

傅園慧微博吐槽跑步。（網上圖片）

相關報道發出後，內地網友們表示不理解，紛紛為各位運動員喊冤：「天大的笑話！游泳選手不比游泳成績，比跑步成績！」；「真的奇葩，讓一個游泳運動員去做長跑和其他運動？這是什麼規定，等於讓文科生去做理科生的作業。可能嗎？」。

還有不少網友認為其他體育項目參加體能測試也不合理：「花樣游泳，如果要求高體能，形體練壞了，怎麼辦？」；「 下象棋的還要去跑步太難為人家了，人家整天都坐著鑽研棋譜了吧 。」；「那下一步電子競技要是成為比賽項目，是不是還要把那群電子競技選手拉出去做個體測？」。

游泳隊進行跑圈測試。（網上圖片）

一時間，「體能是否該和競技成績掛鉤」的大討論在網絡展開。而中國游泳協會主席周繼紅也明確表示，「這一競賽改革的方向我們會繼續堅持下去。」

針對包括王簡嘉禾、余賀新、傅園慧等多名游泳名將都因為體測分數過低，無緣決賽，有地方體科所資深科研人員指出最大的問題在於一刀切。他建議要根據每個項目的特點，去細化一些符合項目特點的特能測試。科學而有針對性的制定測試內容和考核標准，才能夠更好地通過體能幫助到運動員。

值得注意的是，將「體能大比武」的成績和競技成績掛鈎的規則，已經在這次比賽中引發爭議。此前，餘賀新、傅園慧、於靜瑤、方喆四名運動員都是預賽第一卻因為體能測試成績不佳無緣決賽，其中餘賀新在預賽游出了創中國紀錄的成績。

針對這一操作，中國體育管理部門的形式主義、官僚主義再次浮現，在網絡上引來不少罵聲。有網友表示，改革要切合實際，要為運動員發展服務。

也有聲音認為，體測這個事情可以討論，但是真沒必要引起這麼大聲量的口誅筆伐。

值得注意的是，體測這個事情以前就有，且歷年的體測成績其實佔最終確定去奧運會世錦賽考量比重是非常小的。

隨着各項運動賽事的全面舉辦，針對體能測試項目的設置，正出現越來越多質疑，體能測試「一刀切」是否適用於所有項目，值得探討。以體能成績決定參賽資格的方案，或許應該多一些人性化和細節上的考量。

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