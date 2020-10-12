任正非：華為管理機制落後　未來將由專家當家

10月10日，華為心聲社區發布了華為創始人兼CEO任正非簽發的電郵，該電郵探討了華為應該如何建設專家團隊，如何正確地發揮出科學家、專家、人才的價值。 任正非在電郵中表示，未來，華為要強調專業的作用，逐步由專家來當家，「不是誰官大誰拍板」。 據悉，這是繼9月6日任正非簽發華為戰略預備隊學員和新員工座談會電郵後，再度簽發的重磅電郵。

任正非提到，華為要實現多元化管理，避免AT（行政管理團隊）權力過於壟斷，要賦予專委會一定人事權，給予專家合理評價和有效激勵。專家要賦予專業決策權，類似總會計師對能否入帳做出最終決策那樣，從部門首長那裡分權。

任正非舉例，比如，對專家簡單的以崗定級、以產品規模定崗的機制要廢除；專家職級一定比主官低的限制要取消，專家系統裡不能論資排輩，對專家的定級，要以其貢獻和能力來綜合確定，對此要盡快改革過來。

任正非電郵指出，與此同時，專委會也要梳理好專家的責任和權力，通過專家的垂直循環，加快人才隊伍新陳代謝，制約無能領導，促進華為的管理改進。

任正非認為，對於華為大力引進的招聘天才少年、外來專家，應有適當的輔導、合理的評價和耐心等待，不能用一刀切的考核方法來考核他們，「一旦做出突出成績，可以盡快提到目標職級。」