胡錫進談任志強落馬：玩政治屁股一定要乾淨

北京市華遠集團有限公司原董事長任志強因涉多項罪名獲刑18年。官媒日前介紹案情，指任志強涉案金額超過兩億人民幣。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進發表評論稱，任志強「屁股底下顯然不乾淨」，胡錫進又強調，「真要搞政治對抗，必須清心寡慾，不能貪戀錢財」。

10月12日，胡錫進在其個人微博評論稱，「任志強從事政治對抗，擺出一份道德優越感，那麼就需要自己有能夠支持這種對抗的真實的道德操守。然而他的屁股底下顯然不乾淨，自己做一把手的國企與自己的兒子發生關聯交易，憑直覺就是不合規的，存在構成經濟犯罪的巨大風險。在任何國家，置身於政治激流中的人都不能有經濟上的重大把柄，這是普世的政治常識。」

他強調稱，搞政治對抗的人屁股底下一定要乾淨。「真要搞政治對抗，必須清心寡慾，不能貪戀錢財，不能有與法律和道德嚴重牴觸的壞毛病。一句話，他們要準備付出。很有錢，一邊過着優越甚至奢靡的日子，一邊就通過政治對抗出風頭了，這根本不可能。」

胡錫進還表示，從案情來看，任志強出事是註定的，他不出事才是怪事。值得注意的是，與以往不同的是，這條微博設置了禁止評論。

9月22日，任志強因涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪獲刑18年。中共北京市委機關報《北京日報》10月11日披露案情稱，任志強在長達十餘年的時間裏，利用職務便利涉案總金額超過2.2億元人民幣。