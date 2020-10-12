中國外交部：楊恆均間諜案正在一審過程中　其權利獲保障

澳洲華裔作家楊恒均（又名楊軍）於2019年初被中國拘押，今年3月被正式起訴犯有間諜罪。 12日，中國外交部發言人趙立堅表示，楊恒均案正在北京市第二中級人民法院審理中。

10月12日，中國外交部舉行例行記者會，趙立堅就楊恒均案進展一事回應稱，北京市人民檢察院第二分院經依法審查，於2020年10月7日對澳洲籍犯罪嫌疑人楊恒均以間諜罪向北京市第二中級人民法院提起公訴。

楊恒均被指涉間諜罪於2019年1月在廣州被捕。（微博@楊恒均的微博）

他指出，北京市第二中級人民法院已經依法立案受理。目前案件正在一審審理過程中，中方有關部門嚴格依法辦案，充分保障楊恒均的各項合法權利。

對於楊恒均案，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）10月3日在記者會上表示，在這個問題上的外交斡旋，澳洲的立場一直以來都要求應有透明、公正、公平的程序。莫里森還提到，那裏（中國）的（司法）系統與澳洲有很大的不同，這會造成一些焦慮。

路透社10月10日則稱，在過去一個月期間，律師已經與楊恒均會面兩次。這是他被中國有關部門監禁長達21個月後，首度合法會面。

此前9月3日，據楊恒均的友人透露，代理律師於當日首度被允許與楊恒均會面。據悉，楊恒均在會面中否認對他的犯罪指控，誓言將「抗爭到底」，並稱他拒絕作虛假供認。

現年55歲的楊恒均2019年1月由美國紐約飛抵廣州機場時，被中國國安人員帶走，至今年3月被正式起訴間諜罪。