因新冠肺炎疫情影響　中國宣布珠海航展延期

中國國際航空航天博覽會（簡稱中國航展）宣布，原定於今年11月10至15日在珠海國際航展中心舉辦的第十三屆中國航展因新冠肺炎延期舉辦，具體時間另行通知。

中國航展宣布珠海航展延期舉行的聲明。（微信@中國航展）

10月13日，「中國航展」微信公眾號發布消息指，由於新冠肺炎疫情全球蔓廷趨勢尚未得到有效控制，基於對境內外參展嘉賓的身體鍵康、安全出行以及對展會專業品質等各方面因素的充分考慮，原定於今年11月10至15日在珠海國際航展中心舉辦的第十三屆中國航展將廷期舉辦，具體時問另行通知。

此前，中國航展官方今年3月還發布消息稱，第13屆中國航展在廣東省珠海國際航展中心舉辦。當時介紹稱，已有來自中國、阿聯酋、澳洲、德國、俄羅斯、法國、芬蘭、美國、瑞典、瑞士、沙特阿拉伯、烏克蘭、意大利、英國等國家400多家企業確定參展，室內展覽面積超過9萬平方米，其中新增阿聯酋、芬蘭、瑞典、沙特4個參展國家。

據介紹，除中國國內航空、航天、兵器、電子等大型企業參展外，空客、巴航、貝爾直升機、俄羅斯直升機、賽峰集團、泰雷茲、俄羅斯聯合發動機製造集團等國際知名航空航天企業已確定參展。空客、賽峰集團等企業還紛紛在上一屆航展的基礎上進一步擴大了參展面積。

此外，當時官方還稱，航展公司招飛工作組自2019年4月開始先後與俄羅斯等多國表演隊進行溝通。除中國空軍「八一」飛行表演隊外，俄羅斯空天軍「勇士」飛行表演隊有望參加。同時，地面裝備演示也將在上一屆的基礎上，增加更實戰化、專業化的演示手段，充分展示坦克、裝甲車等裝備性能。