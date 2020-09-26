消息指半世紀珠海學院新聞學本學年零新生　分析三大原因造成

適齡中六人口持續下跌，加上新冠肺炎疫情來襲，令自資院校收生惡化。《香港01》獲悉，有52年歷史的珠海學院新聞及傳播學系，新學年收生人數急跌，三個課程合計新生人數僅錄得單位數，當中新聞及傳播、廣告及企業兩個課程更罕有錄得「零收生」。據悉，在本地生源大減下，院校新傳系課程近年有不少內地生報讀，但礙於疫情「封關」，新學年未有內地生來港入讀新傳系課程。 教協會長馮偉華分析，中學畢業生連年下降，導致自資學位供過於求；另自資院校樹仁大學及恒生大學也有同類新聞及傳播課程，仍未升格的珠海學院相對輸蝕。《香港01》已向珠海學院查詢，正等候回覆。

新傳系創辦52年 收生人數「歷年最曳」

《香港01》獲悉，珠海學院今年收生人數持續下跌，新聞及傳播學系更是「歷年最曳」，成為其中一個收生「重災區」。據了解，文憑試考生人數持續下跌，學系本地生源相應大減，但仍有不少內地生報讀，每年全校約有十多名內地生入讀， 幾乎大部分均由新傳系吸納。



新冠肺炎疫情自年初爆發，政府實施「封關」措施，校方因而無法北上宣傳及面試招生，新學年未有內地生來港入讀新傳系。

據悉，新傳系三個課程合計新生人數僅錄得單位數，當中「新聞及傳播（榮譽）文學士」及「廣告及企業傳播（榮譽）文學士」兩個課程更罕有「零收生」。新傳系四個年級學生總人數約為百多人；珠海學院的文學院及商學院部分課程亦同為「零收生」。

中六生人口跌 恒大「升格」分薄珠海生源

中六文憑試考生人數自2013年起不斷下跌，去年日校考生跌至約4.7萬人，當中符合大學收生門檻的學生人數約1.9萬多人。教協會長馮偉華分析，自資院校正身處收生「寒冬」，扣除作為考生首選、八間大學約1.5萬個資助學額等，自資學位已出現供過於求的情況，「市場係七、八千個至萬個自資學位，爭緊二千至三千個合資格學生，情況係僧多粥少。」

在自資界別中，除珠海學院外，樹仁大學及恒生大學均有開設新聞課程。樹仁回覆查詢指，新聞與傳播學系本學年取錄超過100名新生；恒大則指，傳播學院兩個學士課程的新生入學人數約200人。

馮認為，樹仁大學為本地首間私立大學，新傳等課程屬「口碑好」，而近年恒生大學獲「升格」，大學名銜有助招生，品牌亦做得出色，以商科課程知名，財經新聞課程定位鮮明；相比之下，珠海近年發展較為遜色，估計恒大已「分薄」珠海收生來源，但未料其「皇牌」學科新學年零收生，形容情況「悲情」。

據了解，珠海有意「雙管齊下」，一方面著手改革新傳系課程的實用性，另一方面，由於碩士課程的收生反應較佳，於不同學系開辦碩士課程或成學院的大方向。

珠海緊接中大之後開辦新聞系課程

珠海學院前身珠海書院，1949年於香港註冊，是本地歷史悠久的私立專上院校。中文大學於1965年首辦新聞系課程，珠海書院和浸會書院（香港浸會大學前身）緊隨其後，兩年後設立新聞學系，至1971年樹仁書院成立（樹仁大學前身），亦開辦了新傳系，成為首四間提供新聞教育的院校。

浸會、樹仁，以及後來成立的恒生管理學院均先後升格為大學，惟珠海學院的升格之路遙，一直只聞樓梯響。時任珠海學院副校長﹙行政﹚李啟光曾接受傳媒訪問透露，校方有意於2018年底正式申請正名，作為學院校委會主席的徐立之亦曾開腔表示，正努力協助學院「升格」。

不過，根據成為私立大學路線圖的其中一個條件，在院校緊接申請大學名銜前連續兩個學年，其修讀學位課程的學生人數最少要達1,500人，馮偉華指，適齡中六人口要待2022年跌至「谷底」後才稍為回彈，若然院校收生人數不符合指標，在申請「升格」過程會有困難。

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