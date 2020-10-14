台海局勢緊張　解放軍公開特種部隊水下戰備畫面

台海局勢緊張之際，解放軍東部戰區頻繁演習。近日，隸屬於東部戰區的解放軍第71集團軍某特戰旅水下射擊訓練畫面曝光。

解放軍東部戰區官方微博10月14日公布了東部戰區特種兵水下射擊的畫面。官方稱，作為三棲特種兵，除了上天入地當然還要會潛水。這些「深海蛙人」們需要深潛水下數十米，在陰冷、高壓、黑暗等多重考驗下進行射擊，執行特殊任務。

解放軍三棲特種兵在水下進行數十米的實彈射擊。（微博@東部戰區）

當前中美角力愈演愈烈，台海局勢複雜多變。自8月以來，解放軍在大陸周邊海域進行多場規模不等的軍事演習。

9月18日，國防部發言人任國強宣布解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。他強調，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動；美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台製華還是挾洋自重，都是痴心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚；解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。

據央視新聞9月25日公開報道，解放軍駐東南沿海對台一線部隊第73集團軍某旅，組織城鎮攻防——也即巷戰演練。10月10日，央視又公開解放軍東南海域聯合登島演練畫面。視頻顯示，解放軍兩棲部隊使用兩棲突擊車等重武器實施搶灘登陸，直升機組成突擊群在敵後同步實施機降作戰。

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此外，10月13日，正在南下的中共總書記習近平到海軍陸戰隊視察，被指訊號明顯。對於台海局勢，多維新聞分析指出，「正常的人都不希望看到流血戰爭的發生，台海一旦發生戰事——這可能是局勢走向最壞的情形，於台灣而言無疑將是一場浩劫。理性的政治人物，顯然都應該設法避免事態走向最壞。」