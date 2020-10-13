解放軍黃海執行「軍事任務」　美軍機抵近偵察

據中國智庫「南海戰略態勢感知」計劃平台10月13日發布的消息，一架美國空軍的E-8C空地監視飛機10月12日從韓國起飛，於12日晚上8時07分至13日凌晨0時07分在黃海北部以及韓國上空飛行，隨後該機一路南下返回嘉手納空軍基地。

大連海事局曾在10月9日發佈航行警吿稱，10月9日18時至15日12時，黃海北部將執行軍事任務。美軍E-8C飛機現身黃海北部的時間也正是在中國於這一海域執行軍事任務的時間段內。

據悉，美國空軍裝備的E-8C「聯合星」飛機是一款空地監視飛機。該機型全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」，搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」。該機可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。

「南海戰略態勢感知計劃」平台稱，該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在蒐集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

此外，美軍戰機最近還頻繁在台灣附近和南海上空進行軍事活動。

10月6日，一架美國海軍EP-3E電子偵察機途徑巴士海峽進入南海後，在台灣西南部海域上空開展密集飛行活動；10月8日，美軍MC-130J特種作戰飛機進入台灣海峽展開飛行任務，約當天12時30分左右離開。