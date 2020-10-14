批評是中國網民「找茬」　BTS捲辱華風波獲韓國輿論力撐

韓國男子組合防彈少年團（BTS）近日在談及韓美關係時，發言表示會銘記朝鮮戰爭中，美國和韓國共同經歷的苦難歷史。 有關言論令防彈少年團意外捲入辱華風波，激起大批中國網民表示「國家面前無偶像」，揚言要抵制。 不過，對此中國網民的表態，有韓媒就批評是「反應過度」，「過激的愛國主義表現」。

防彈少年團被指發表不當言論後，中國部分粉絲表示脱粉。（微博）

10月12日晚，韓國《中央日報》網站直接在相關新聞標題上標明是「中國網民找茬」。報道稱，圍繞BTS涉嫌辱華言論風波近日持續在中國輿論場發酵，成為微博熱門話題，一些過激的中國網民更表示「涉及國家尊嚴的事情絕對不能忍」，揚言發起抵制活動。

另外兩大韓國媒體《朝鮮日報》和《東亞日報》，同樣在相關新聞標題上寫道《中國媒體煽動輿論》，或使用「找茬」、「反應過度」等字眼。事實上，在上述報道留言讚好最多的網民，大多都是支持BTS，甚至稱「我們不需要中國粉絲」。

防彈少年團涉朝鮮戰爭的言論受到本國輿論支持。（微博）

至於中韓官方的回應，韓國外交部副發言人李在雄在周二（13日）稱，為了不影響中韓兩國國民間的相互理解和紐帶感，政府正對相關情況保持關注。今後亦將為發展韓中關系、促進韓中友誼繼續努力。中國外交部發言人趙立堅則在周一（12日）的例行記者會上表示「以史為鑑、面向未來，珍愛和平、促進友好應該是我們共同的追求，值得我們共同努力」。

（綜合報道）