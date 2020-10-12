BTS得獎提韓戰被轟辱華　12個韓星曾激怒內地網民　宋慧喬都出事?

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紅遍全球的韓國天團防彈少年團（BTS），日前因促進美韓關係而獲得「范佛里特獎（James A. Van Fleet Award）」，但由於在發表得獎感言時提到韓戰，被內地網民轟辱華。除了BTS之外，曾經都有不少韓星因言詞或行為激怒內地網民，引起輿論。
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據韓聯社10月11日報道，因對韓美關係做出貢獻，防彈少年團上週獲頒「范佛里特獎」，防彈少年團隊長金南俊（RM）在發表得獎感言時指：「今年是朝鮮戰爭爆發70周年，我們會永遠銘記兩國共同經歷的苦難歷史，以及無數男女的犧牲。」
RM 的發言引起內地網民關注，又批評 BTS 不了解「抗美援朝」這段歷史、無視了美國侵略朝鮮及干涉亞洲事務的行為、忽視中國在抗美援朝中犧牲的中國軍人、涉嫌辱華等。除了BTS之外，近年也有不少韓星因為各種原因而激怒內地網民。《Opener》為大家整理其他11名曾因言論或行為惹起內地網民不滿的韓星。
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