【新冠肺炎】內地新增11宗確診病例　青島再多1宗本土感染

據國家衛健委消息，內地周三（14日）新增11宗確診病例，其中境外輸入病例10宗（廣東4宗，上海3宗，陝西2宗，河北1宗），本土病例1宗（在山東，為青島市報告9月24日無症狀感染者轉為確診病例）。

當日無新增死亡病例，新增2宗疑似病例，均為境外輸入病例（均在上海），新增12宗治癒出院病例，解除醫學觀察的密切接觸者865人。

據悉，境外輸入現有確診病例227宗（無重症病例），現有疑似病例7宗。累計確診病例3060宗，累計治癒出院病例2833宗，無死亡病例。

截至周三，內地報告現有確診病例240宗（其中重症病例4宗），累計治癒出院病例80748宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85622宗，現有疑似病例7宗。累計追蹤到密切接觸者843357人，尚在醫學觀察的密切接觸者8571人。

周三新增無症狀感染者23宗（均為境外輸入）；當日轉為確診病例2宗（境外輸入1宗）；當日解除醫學觀察17宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者385宗（境外輸入384宗）。

另據青島市衛健委消息，該市現有13宗本土確診病例在醫院接受隔離治療，納入集中隔離醫學觀察的密切接觸者共515人。

（綜合報道）