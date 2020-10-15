075首艦二度出海畫面曝光　服役後將大幅提升解放軍立體登陸能力

台海局勢敏感時刻，中國海軍建造的075型兩攻擊艦首艦已完成試航，並於近日二度出海。網傳影片及圖片顯示，075首艦於8月23日完成試航後，再於10月14日從上海滬東造船廠出海。

075首艦二度出海畫面曝光，備受外界關注。（微博@rock鼠星星）

排水量達36,000噸的075型兩棲攻擊艦是中國海軍最新增添的新型作戰艦船，可搭載包括直-9、直-10、直-18、直-20在內的各型直升機，以及登陸艇、裝甲車等。

075首艦於2019年9月25日舉行下水儀式，同年9月26日正式出塢。2020年4月22日，第二艘075兩棲攻擊艦出塢下水。

而衛星圖顯示，075三號艦正在建造中。此前9月底，075三號艦就已建造至機庫位置。有消息指，按照這樣的建造進度，預計075三號艦有望在2020年年底或2021年年初完工下水。

有媒體稱，075艦一旦服役，將大幅提升解放軍立體登陸及兩棲攻擊等能力，對台灣構成重大威懾。

+ 6 + 6 + 6

當前，台海局勢在中美角力下持續升温，正在南下的國家主席習近平於10月13日到海軍陸戰隊視察，被指訊號明顯。

而075服役後，可以裝載海軍陸戰隊的裝備及人員。還有分析稱，075列裝之後，可以在距離海岸40千米以外就起飛直升機直接登陸，整個登陸部隊暴露在敵方火力下的時間縮短，打擊也大幅度降低，登陸作戰效率也會提升，而登陸部隊的傷亡則會減少。

美國國會報吿則認為，中國海軍最終將擁有7艘075，或者更多。