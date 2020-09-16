中國進口俄羅斯新款Mi-171Sh直升機　或與075兩棲攻擊艦搭配

鳳凰衛視日前播出節目畫面出現了中國軍方從俄羅斯訂購的米-171Sh（Mi-171Sh）新型軍用運輸直升機。有分析指，該型號直升機的出現，將補足中國中型運輸直升機缺口，未來或配合075用於登陸作戰。

根據9月14日鳳凰衛視節目，俄羅斯烏蘭烏德直升機製造廠的Mi-171Sh直升機配備了各種附加設備，如駕駛艙兩側的防彈裝甲板，前機身左側艙門上方的電動絞車，後機身貨艙外側的干擾彈發射器，以及駕駛艙下方的光電頭等。

另外，該公司負責人在接受傳媒採訪時表示，改型直升機已經完成了下線驗收工作，即將開始進行量產，目前也已經獲得了多個國家的訂單。其中該機最大的一個訂單來自「東方某大國」。而出現在畫面中的Mi-171Sh採用了一種新的淡藍色塗裝以及低可視度解放軍軍徽。研判其用戶有可能為中國海軍陸戰隊。

據報道，Mi-171Sh是米-171（Mi-171）系列最新的深度改進型號。該機由烏蘭烏德直升機製造廠設計製造，和傳統Mi-171不同，該機採用了VK-2500-03發動機，提供了更強勁的動力。該機十字尾槳換裝為X型尾槳，還加裝了新一代機載綜合防禦系統。

雖然中國國產直-20及直-8L直升機已批量生產並少量裝備陸航部隊，但是中國軍隊的中型運輸直升機依然存在着巨大的缺口，適量進口Mi-171Sh能夠迅速形成戰鬥力，從而取得「短平快」的效果。此時訂購大量的Mi-171Sh運輸機，有較強的備戰意義。

還有分析稱，這次訂購的Mi-171Sh將搭載於071級和075型兩棲登陸艦上，配合直-8系列直升機用於東南海域島礁登陸作戰。

075型兩棲攻擊艦是中國海軍最新增添的新型作戰艦船，可搭載包括直-9、直-10、直-18、直-20在內的各型直升機，以及登陸艇、裝甲車等。

目前，075首艦已完成首次海試。中國國防部新聞發言人吳謙8月27日表示，「中國海軍首艘075型兩棲攻擊艦已順利完成第一階段航行試驗。該艦是中國自主研製的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。」

（綜合報道）