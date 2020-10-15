西藏宣布歷史性消除絕對貧困：74貧困縣「摘帽」　62.8萬人口脫貧

國務院新聞辦公室周四（15日）就西藏脫貧攻堅有關情況舉行發布會，西藏黨委書記吳英杰指西藏歷史性消除絕對貧困，截至2019年底，西藏74個貧困縣區均已「摘帽」，62.8萬建檔立卡貧困人口亦實現脫貧。西藏貧困人口人均純收入，自2015年的1499元（人民幣．下同），增加到2019年的9328元。

吳英杰介紹，西藏政府多措並舉推進脫貧攻堅。具體有九方面，分別為層層壓實脫貧責任、發展特色產業推動脫貧、實施易地搬遷促進脫貧、推進教育就業加快脫貧、落實保障政策兜底脫貧、匯聚援藏力量幫扶脫貧、建強基層黨組織引領脫貧、加大資金投入支撐脫貧、補齊短板弱項帶動脫貧。

西藏洛隆縣，7月28日，當地村民在青稞地裡拔除雜草。（中新社）

其中在建強基層黨組織引領脫貧方面，吳英杰提到西藏堅持智志雙扶，既「管肚子」更注重「管腦子」，進一步激發貧困群眾內生動力，理性對待宗教，「農牧區基層組織正在成為聽黨話跟黨走、善團結會發展、能致富保穩定、遇事不糊塗關鍵時刻起作用的反分裂鬥爭橋頭堡、民族團結工作隊、群眾致富的帶頭人」。

另一方面，吳英杰同日主持召開黨委常委會會議，會議稱要教育引導各族群眾「發自肺腑地愛戴習近平總書記、擁護黨中央」，堅定不移感黨恩聽黨話跟黨走。

會議並要求各群團組織、社會組織要在維護社會穩定上發揮作用，深入開展反分裂鬥爭，「旗幟鮮明消除十四世達賴（達賴喇嘛）利用宗教產生的負面影響，引導群眾理性對待宗教，過好今生幸福生活」。

（綜合報道）