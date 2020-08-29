習近平西藏工作座談會講話：鑄牢共同體意識　推進藏傳佛教中國化

據新華網消息，中央第七次西藏工作座談會8月28日至29日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。 習近平在講話中指，西藏要鑄牢中華民族共同體意識，保障和改善民生，加強黨的組織和政權建設。他還提及，要積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，推進藏傳佛教中國化。

8月28日至29日，中央第七次西藏工作座談會在北京召開。習近平出席會議併發表講話。（新華社）

習近平強調，必須全面貫徹新時代治藏方略，堅持統籌推進「五位一體」總體佈局（經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設五位一體，全面推進）、協調推進「四個全面」戰略佈局（全面建成小康社會、全面深化改革、全面推進依法治國、全面從嚴治黨），堅持穩中求進工作總基調。

他指，要鑄牢中華民族共同體意識，提升發展品質，保障和改善民生，推進生態文明建設，加強黨的組織和政權建設，確保國家安全和長治久安，確保人民生活水準不斷提高，確保生態環境良好，確保邊防鞏固和邊境安全，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。

「把愛我中華的種子埋入每個青少年心靈深處」

習近平指，實踐充分證明，黨中央關於西藏工作的方針政策是完全正確的。他強調，做好西藏工作，必須堅持中國共產黨領導、中國特色社會主義制度、民族區域自治制度，必須堅持治國必治邊、治邊先穩藏的戰略思想，必須把維護祖國統一、加強民族團結作為西藏工作的著眼點和著力點，必須堅持依法治藏、富民興藏、長期建藏、凝聚人心、夯實基礎的重要原則，必須統籌國內國際兩個大局，必須把改善民生、凝聚人心作為經濟社會發展的出發點和落腳點，必須促進各民族交往交流交融，必須堅持我國宗教中國化方向、依法管理宗教事務，必須堅持生態保護第一，必須加強黨的建設特別是政治建設。新時代黨的治藏方略是做好西藏工作的根本遵循，必須長期堅持、全面落實。

8月10日，西藏自治區2020年度藏傳佛教學經僧人考核晉升格西拉讓巴學位立宗答辯暨頒證儀式在拉薩大昭寺舉行，來自西藏各地寺廟的12名考僧獲得了格西拉讓巴學位。圖為西藏自治區人民政府副主席孟曉林（左）代表西藏自治區人民政府向獲得學位的考僧贈送五彩緞、袈裟等。（中新社）

習近平指，西藏工作必須堅持以維護祖國統一、加強民族團結為著眼點和著力點。要加強對群眾的教育引導，廣泛發動群眾參與反分裂鬥爭。要深入開展歷史教育，引導各族群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。要重視加強學校思想政治教育，把愛國主義精神貫穿各級各類學校教育全過程，把愛我中華的種子埋入每個青少年的心靈深處。要培育和踐行社會主義核心價值觀，不斷增強各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。要挖掘、整理、宣傳西藏自古以來各民族交往交流交融的歷史事實，引導各族群眾看到民族的走向和未來，深刻認識到中華民族是命運共同體，促進各民族交往交流交融。要積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，推進藏傳佛教中國化。

習近平還強調，要貫徹新發展理念，聚焦發展不平衡不充分問題，加快推進高品質發展；要鞏固脫貧成果；要圍繞川藏鐵路建設等項目，推動建設一批重大設施；要培育扶持吸納就業的能力；要培養更多理工農醫等緊缺人才。