涉嚴重違紀違法　最高檢檢務督察局原局長肖卓受查

撰文：姜庚宇
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中央紀委國家監委網站今日（18日）通報，據中央紀委國家監委駐最高人民檢察院紀檢監察組、雲南省紀委監委消息，最高人民檢察院檢務督察局原局長（巡視工作領導小組辦公室原主任）肖卓涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。
根據官方通報，肖卓，男，漢族，1968年12月生，湖南隆回人，中共黨員，1990年8月參加工作，在職研究生學歷，管理學博士學位。1990年8月至1998年11月，先後在湖南長沙市南區區委、長沙市委辦公廳、湖南省委組織部、湖南省委辦公廳工作。
通報指，肖卓1998年11月任湖南省委辦公廳秘書處副處級秘書；1999年2月任湖南省委組織部副處級組織員；1999年6月調任雲南省委政法委辦公室副主任，其後歷任雲南省委政法委研究室主任兼雲南省政法研究所所長，雲南保山市委常委、政法委書記，雲南省人民檢察院黨組副書記、常務副檢察長（正廳級）等職。
2016年5月，肖卓任雲南省高級人民法院黨組副書記、常務副院長（正廳級）；2016年8月任最高檢政治部副主任；2017年6月任最高檢監察局局長；2018年12月任最高檢檢務督察局局長（巡視工作領導小組辦公室主任），及至今年10月被免職。