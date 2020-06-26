6.26禁毒日｜最高檢：速遞寄遞毒品問題突出　疫情時期明顯增多

今天（26日）是「國際禁毒日」，最高人民檢察院在周五（26日）表示，內地在2019年至2020年5月共批捕毒品犯罪10.8663萬人，佔全部刑事案件的8.47%，同比下降29.84%；起訴毒品犯罪14.3294萬人，佔全部刑事案件的6.13%，同比下降21.31%。 另一方面，最高人民檢察院第二檢察廳（重大犯罪檢察廳）廳長元明在受訪時有提到，近年來通過速遞物流寄遞毒品情況突出，「特別是新冠肺炎疫情發生後，這類犯罪案件明顯上升」，特點是涉及企業範圍廣、跨境跨省寄遞情況較多，以及犯罪方式隱蔽，涉毒線索較難發現。

內地去年至今起訴毒品犯罪14.3294萬人。（中新社）

最高檢指，從辦案情況來看，內地當前毒品犯罪案件有多個特點，分別為「互聯網+物流」的製販毒活動更加突出、新型毒品不斷翻新、境內外犯罪團伙勾連問題凸顯。總括來看，內地的毒品犯罪案件總量仍在高位徘徊，毒情形勢依然嚴峻，下一步全國檢察機關將充分發揮檢察職能作用，進一步提升毒品檢察治理品質，注重加強與禁毒辦、公安、法院等部門溝通協作，全鏈條打擊毒品犯罪，全面提升毒品治理能力和治理水平。

元明在受訪時則稱，隨着中國國速遞物流行業的快速發展，近年來犯罪分子利用快遞物流販運毒品呈逐漸增多態勢，單單去年全國檢察機關就辦理1000多宗利用速遞寄遞毒品的犯罪案件，「特別是新冠肺炎疫情發生後，這類犯罪案件明顯上升。」

元明指出，此類案件的特點，第一是涉及企業範圍廣。寄遞行業點多面廣，有的案件利用智能快遞櫃、同城跑腿等方式進行毒品犯罪，不當面交接、不通過安檢設備檢測，毒品轉移快。第二是跨境、跨省寄遞情況較多。有的案件經過多個省份多次流轉，甚至跨境寄遞毒品。第三是犯罪方式隱蔽，涉毒線索較難發現。涉毒人員寄遞毒品時都會故意將毒品隱匿在其他物品中，被發現後又立即換一種方式隱匿，還有的通過先行試探性寄遞後分多次寄遞迷惑偵查。寄遞毒品導致毒品更易擴散、流通，尤其與互聯網相結合，案件偵破難度大。

近年來犯罪分子利用快遞物流販運毒品呈逐漸增多態勢。（中新社）

典型案例顯示，速遞從業人員怠盡審核義務，為毒品犯罪提供便利，故須防範速遞從業人員實施毒品犯罪、防範速遞行業淪為毒品交易中轉站。針對所反映出的監管漏洞，檢察機關將通過檢察建議書等方式促進有效監管，推動「收寄驗視、實名收寄、過機安檢」三項制度落實和智能速遞櫃管理，從源頭上防止毒品在寄遞渠道流通。

（綜合報道）