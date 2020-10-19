高調紀念抗美援朝70周年　央視推紀錄片《為了和平》

10月18日，央視綜合頻道播出了抗美援朝歷史紀錄片《為了和平》。該片經中共中央軍委批准，中央軍委政治工作部組織拍攝。

據新華社消息，該紀錄片在晚上黃金時段播出。依照計劃，該片將一連播放3天，並由中國國防軍事頻道等其他頻道重播，部分省、區、市衛視跟進播出，中央主要新聞網站、重點門戶網站和「學習強國」等平台亦將同步推出。

抗美援朝紀錄片《為了和平》播出畫面。（央視截圖）

據悉，該片經中共中央軍委批准，中央軍委政治工作部組織拍攝，共分《正義擔當》、《殊死較量》、《血性迸發》、《英雄讚歌》、《萬眾一心》、《偉大勝利》6集，每集約50分鐘。該片採取史論結合、故事表達的方式，回顧呈現中共領導抗美援朝戰爭的歷程和經驗。

2020年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年，而在中美長期博弈的背景下，「抗美援朝」的熱度比過往高出許多，同時「抗美援朝」題材的電影電視劇亦熱播中國熒屏。

早在7月17日，中國國家廣播電視總局電視劇司就召開了全國廣電系統電視電話會議，部署調度抗戰題材、抗美援朝題材、抗疫題材電視劇播出工作。在那次全國性的會議中，廣電總局提出要弘揚抗戰精神和抗美援朝精神，要求各省局緊緊圍繞中共和國家大事要事謀篇佈局，加強播出宏觀調控和具體劇目把關指導，播出劇目要嚴格落實播前審查、重播重審制度。

抗美援朝相關圖片（請點擊大圖觀看）↓↓↓