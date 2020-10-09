傳張藝謀執導抗美援朝電影《最冷的槍》　 主角原型擊斃214名美軍

今年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年。10月9日，國家電影局的電影拍攝製作備案公示，由北京黎楓文化出品，陳宇編劇的新片《最冷的槍》最新立項。 據了解，該片是抗美援朝題材，電影主角原型是當年狙殺214名美軍的志願軍神槍手張桃芳，內媒並引述消息稱，《最冷的槍》將由張藝謀執導。

神槍手「張桃芳」。（資料圖片）

電影《最冷的槍》已立項。（網絡圖片）

據介紹，《最冷的槍》男主角原型人物為抗美援朝期間的戰鬥英雄張桃芳，他1931年出生於江蘇興化，1952年9月參加志願軍進入朝鮮戰場。最開始，張桃芳領到一支前蘇聯製造的莫辛．納甘步槍。其間因一直趕路沒時間熟悉新槍，一天練習打靶，張桃芳接連三發子彈脫靶，連長罵他「吃了三個大燒餅」。此後張桃芳整天端著空槍，反復練習舉槍動作，瞄準遠近不同的物體，不停扣發扳機，尋找感覺。

介紹稱，張桃芳用破舊床單製成兩個沙袋掛在手臂上練習臂力，練到最後，他兩臂帶著十幾公斤沙袋時，仍能不差分毫地扣動扳機。夜晚，戰友們常見到張桃芳拿著空槍在坑道中對著晃動的油燈練習瞄準。最終在班長的推薦下，張桃芳開始了狙擊生涯。

晚年的張桃芳。（資料圖片）

1953年1月，張桃芳來到上甘嶺陣地的前沿——597.9高地，但他的第一戰卻空手而歸。張桃芳生前描述：「射擊台最近離敵人不到100米，對面陣地上的美國兵眼睛是藍的還是黃的，都可以看得一清二楚。」那一次張桃芳發現有兩個敵人在距他不到100米的地方竄出來，他連開十幾槍卻一發未中。位置暴露，張桃芳不得不撤離狙擊點。老狙擊隊員告訴他竅門：「敵人在對面上山時就瞄準他的腦袋打；下山時就瞄他的腳。」

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張桃芳又從熟悉陣地周圍地貌特徵入手，研究敵人的活動規律，將敵人常出沒的道路估測好距離，在戰壕中尋找理想的射擊點。兩個星期後，他適應這種節奏並開始顯露水平，用240發子彈擊斃擊傷了71名敵人。張桃芳的兒子張軍曾說：「父親提到過，他射擊目標的距離多在400米以下，一兩百米近距離的也有不少，他在上甘嶺597.9陣地上有四五處射擊位置輪換。」

參戰時張桃芳年僅22歲，在32天之內連續狙殺敵人，總共用435發子彈擊斃了214名美軍，被稱為志願軍的「狙擊之王」，榮記特等功，被授予「二級狙擊英雄」的榮譽稱號。抗美援朝戰爭結束後的第二年（1954年），張桃芳報名參加了志願軍戰鬥機飛行員，後來他以優異的成績成功入選，成為新中國第一代戰鬥機飛行員。2007年，張桃芳在山東濰坊逝世，享年77歲。

電影《金剛川》將於本月25日上映。電影講述抗美援朝戰爭進入最終階段，志願軍在金城發動最後一場大型戰役。戰士們在物資匱乏、武裝懸殊的情況下，不斷抵禦敵機狂轟濫炸，以血肉之軀修補戰火中的木橋。（豆瓣網）

在《最冷的槍》電影拍攝消息傳出前，中國關於抗美援朝題材的電影比較少，近年來最為大家熟知的是馮小剛拍的《集結號》。

由管虎、郭帆、路陽三大導演執導的戰爭電影《金剛川》將於本月25日上映。該片選擇在10月25日上映也具有特殊意義，因為1950年10月25日被定為抗美援朝紀念日。

（封面新聞）